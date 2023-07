El campeón del mundo que fue tentado desde Arabia Saudita con ¡60 millones de euros! al año

Varias de las principales figuras de la Selección argentina cambiaron de equipo en este mercado de pases. Más allá del resonante caso de Lionel Messi con el Inter Miami, otros como Alexis Mac Allister y Ángel Di María tienen nuevo hogar en Europa. Pese a atraer interés de muchos pesos pesados, Lautaro Martínez continuaría en el Inter de Italia, pero una suculenta oferta desde Arabia Saudita podría trastocar esos planes.

Lautaro Martínez se quedaría en Inter, pero los millones desde Arabia podrían cambiar.

El pasado lunes, Javier Zanetti, vicepresidente neroazzurro, habló en ESPN y aseguró que el subcampeón de la última Champions League tiene grandes planes para el Toro, que llegó al club en 2018: "Es muy probable que sea capitán del Inter", expresó el Pupi.

No obstante, el incipiente fútbol saudí buscaría tentar a Lautaro, que marcó 28 goles en la última temporada, con una oferta irresistible desde las cifras: "Un club de Arabia Saudita vino por Lautaro Martínez. Su agente ya tiene una propuesta de 4 años de contrato a razón de €60 millones cada uno", informó César Luis Merlo.

El periodista de TyC Sports agregó que el bahiense de 25 años no tiene en sus planes seguir con las negociaciones, al menos por ahora: "El delantero aún no dio la luz verde para avanzar por lo que todavía no hay contactos con Inter", aseguró.

Además del interés desde Arabia Saudita, diferentes versiones vinculan al 9 campeón del mundo con la Selección con el Manchester United y el Chelsea, dos gigantes de la Premier League. Sin embargo, todavía no hubo mayores movimientos ni ofertas formales desde Inglaterra.