Gareca contó el motivo por el que renunció a Vélez con una contundente frase: "Nos contrataron para..."

Tras 10 partidos sin ganar, Ricardo Gareca pegó el portazo en Vélez: "Entiendo que el club está por sobre todos. Así como los entrenadores podemos pasar 5 años en un club, como a mí me pasó acá, tenemos estas etapas cortas. Los resultados son los que mandan", explicó en conferencia de prensa.

"Es una resolución mía. Nos contrataron para mejorar a Vélez, no para que empeore como estamos ahora. Vélez tiene capacidad y material para estar mucho mejor. Eso fue lo que nos llevó a dar un paso al costado, es una decisión personal. Simplemente agradecer, fue un período corto pero muy emocionante", agregó el Tigre, un ídolo del Fortín que no pudo revertir el mal presente del club.

En total, fue apenas una victoria, cuatro derrotas y siete empates en 12 partidos para el equipo de Gareca. El club de Liniers suma 18 puntos tras 19 jornadas en el Torneo LPF y está a una unidad de Arsenal, el último de la tabla: "Es el momento propicio para dar un paso al costado, Vélez necesita respuestas rápidas", aseguró el entrenador que ganó cuatro títulos con el Fortín.

"Estuve enfocado en sacar resultados, lamentablemente no lo pudimos hacer", señaló el ahora extécnico del Fortín. Por otra parte, Gareca negó una mala relación con los referentes del plantel: "Tuve una excelente relación con los referentes. Pratto y Giannetti se han comportado excelente. A Janson no lo conocía y me sorprendió para bien, incluso cuando decidimos que vaya al banco siendo el goleador lo ha entendido perfectamente", destacó.

"¿Es el momento más duro de mi carrera como DT? Sí. Le tengo un gran cariño al club. Este club me remonta a muchas cosas de mi vida. Es especial y no forzaría nada que tenga que ver con resultados. Hoy lo mejor es alejarme", reiteró finalmente el Tigre.