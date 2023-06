Qué dijo Battaglia tras su picante pelea con hinchas de Huracán: “Les quiero…”

Errar es humano y disculparse también. Sebastián Battaglia explotó este viernes contra algunos plateístas de Huracán en pleno partido ante Newell's y en el marco de un clima super caliente tras los malos resultados que viene arrastrando un equipo que nunca pudo ganar en las 8 fechas que lleva dirigidas el ex Boca.

En la noche de este viernes, sumó un nuevo empate en el estadio Tomás Ducó y la gente mostró su malestar, mientras el equipo se encuentra en la zona baja de la tabla y peleando para no descender. Los de Heinze abrieron el marcador pero luego Walter Mazzantti marcó la igualdad para los de Battaglia, quien comenzó a insultar contra la platea Miravé. "Alentalos, cagón", gritaba mientras su asistente Leandro Benítez intentaba calmarlo.

Ya finalizado el partido y después de haber contado hasta 10, el exmediocampista se disculpó con el hincha al que insultó y la gente de Huracán en general. "Antes de empezar les quiero pedir disculpas por la reacción que tuve en el gol nuestro. No fue con todos, fue una persona que no miró el partido y estuvo insultando todo el tiempo. Les pido disculpas a todos, no soy así, pero uno tiene sangre en las venas", se excusó ya en conferencia de prensa.

Luego, analizó el partido y le atribuyó a una falta de fortuna la incapacidad para sumar la primera victoria. "Este es el camino por el que tenemos que seguir. Sentimos las ganas de remontar el partido. Este equipo no ha sido superado. Nos falta esa cuota de suerte", consideró.

Battaglia, que tiene un saldo de cuatro empates y cuatro derrotas entre Liga y Copa Sudamericana, rescató la intensión del equipo: "Con uno mas fuimos a buscarlo y tuvimos para ganarlo con el penal. Sentí el respaldo de los jugadores".

Huracán lleva diez partidos sin triunfos y está 25° en la tabla, con 19 unidades, a sólo dos del último, Arsenal. Battaglia llegó al encuentro con dudas sobre su continuidad, y en la conferencia de prensa se refirió a su futuro: "Soy consciente de que esto será partido a partido. No me voy a quedar si siento que soy un estorbo. Buscaremos siempre lo mejor para Huracán".