El fuerte cruce de Battaglia con un periodista de Huracán tras la caída ante Gimnasia: “No te equivoques…”

Gimnasia y Esgrima de La Plata venció a Huracán por 1 a 0 con un gol agónico de Cristian Tarragona a los 44 minutos de la parte final. De esta manera, el Globo se hundió más, se consolida como uno de los que pelea el descenso de la tabla anual y lleva 9 partidos sin conseguir una victoria.

Su director técnico, Sebastián Battaglia no ha podido ganar desde que asumió ante Godoy Cruz. Lleva 7 partidos con 3 empates y 4 caídas consecutivas en las cuales ni siquiera pudo marcar goles. En el final del partido, reconoció su malestar: “Hoy tengo una calentura terrible e impotencia también. El equipo no ha sido superado por el rival. Son partidos parejos, tampoco nosotros superamos a ningún rival, lo reconozco”.

Luego, protagonizó un tenso intercambio con el periodista partidario Leandro Sánchez. Todo comenzó con la pregunta: "¿Ustedes como protagonistas se dan cuenta de este momento?". Battaglia contestó rápido: “¿A vos qué te parece?.

Sin embargo, el comunicador le retrucó: “No lo sé, te veo con un análisis muy tranquilo”. Y el DT contratacó: “¿Querés que esté pateando una mesa una silla?”.

"El hincha de Huracán hoy está desesperado", señaló el periodista dispuesto a seguir la discusión pero el entrenador respondió: "Nosotros también tenemos sentimientos y tenemos clara cuál es la situación".

El diálogo entre ambos se cerró luego de que el periodista acusara: "Entonces para vos era un partido más". A lo que el DT respondió: "No, no es un partido más. No te equivoques. Nosotros tenemos clara la situación, no hace falta que yo te lo explique no soy necio. Queremos sumar de a tres y los muchachos hacen lo mejor para sumar de a tres. Lamentablemente el fútbol tiene este tipo de situaciones. En dos partidos nos han ganado sobre la hora, incluyendo el de Copa. A veces el fútbol no te da lo que mereces. Yo no digo que hayamos merecido el triunfo, quizás lo más lógico era un empate. Pero nos terminamos quedando sin nada por detalles".