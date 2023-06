Los curiosos posteos de Garnacho mientras la Sub 20 de Argentina jugaba ante Nigeria

Alejandro Garnacho fue no de los grandes ausentes del Mundial Sub 20. El futbolista del Manchester United no fue cedido por su club para integrar la Selección argentina que ayer quedó eliminada del certamen y siempre se mostró activo en las redes sociales cuando el equipo de Javier Mascherano afrontó los partidos del certamen que se juega en nuestro país.

Los posteos de Garnacho.

Pero, en esta oportunidad, compartió un par de posteos curiosos y que nada tienen que ver con el fútbol. En el primero aparece acompañado de su novia y sus mascotas, y en el otro muestra a los cachorros jugando en el césped. Teniendo en cuenta que en los duelos anteriores subió posteos mirando los partidos, llama la atención que no haya bancado a sus compañeros.

El seleccionado argentino Sub 20 perdió ante Nigeria por 2-0, en San Juan, y se despidió del Mundial que se disputa en el país en los octavos de final. En el estadio San Juan del Bicentenario el equipo africano sorprendió y se quedó con la clasificación a los cuartos de final por los goles de Ibrahim Muhammad y Haliru Sarki a los 16 y 45 minutos del segundo tiempo, respectivamente.

Después de ganar el título por última vez en Canadá 2007, el seleccionado argentino, máximo ganador de la competencia con seis, solo superó los octavos de final en la edición Colombia 2011, que terminó en el octavo lugar. Argentina no clasificó a Egipto 2009 y Turquía 2013, en Nueva Zelanda 2015 y Corea del Sur 2017 se despidió en primera ronda y en Polonia 2019, el último torneo que se pudo jugar antes de la pandemia, se fue en los octavos de final.

En aquella ocasión, el seleccionado que dirigía Fernando "Bocha" Batista también fue eliminado por Malí en la definición por penales (5-4) luego de sufrir el gol del empate (2-2) en el último minuto de la prórroga. Brasil, con cinco estrellas juveniles (1983, 1985, 1993, 2003 y 2011, es el único que puede alcanzar a la Argentina y tras superar a Túnez va por ese objetivo.