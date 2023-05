Mundial Sub 20: el polémico gesto a cámara de los jugadores de Nigeria tras eliminar a Argentina

La Selección argentina probó de mil maneras posibles. Por abajo, por arriba, media distancia, área chica, a los pelotazos y con pelotas paradas. Sin embargo, la Albiceleste falló en cada una de ellas y pagó muy caro sus errores defensivos ante Nigeria, que la eliminó del Mundial Sub 20 del que era anfitriona. Tras la victoria, los jugadores africanos cargaron al público local en San Juan e hicieron un reprochable gesto a la cámara de la transmisión.

Mientras los argentinos lloraban desconsolados y lamentaban la temprana eliminación, los nigerianos eran pura alegría. Entre abrazos y saltos, dos jugadores de las Águilas Verdes se plantaron ante la cámara, se llevaron el pulgar al cuello y lo pasaron de un lado al otro, en clara señal de matar a alguien.

Este gesto fue rápidamente reprochado en redes sociales. A su vez, el comentarista de TyC Sports marcó el error de los hinchas argentinos en arrojarle botellas a los jugadores rivales. No obstante, esto tampoco fue una reacción "por qué si".

Según se pudo ver en diferentes videos de redes sociales, otros jugadores nigerianos festejaron frente a una de las populares del Bicentenario de San Juan. Mientras la gente explotaba, tres del conjunto africano agitaban el avispero con sus brazos.

Más allá de estas situaciones, las provocaciones no trascendieron y no escalaron a una violencia mayor. Aunque algunos festejaron respetuosamente, otros jugadores de Nigeria dieron la nota tras eliminar a Argentina en el Mundial Sub 20.