Mundial Sub 20: cómo se vivió en el Bicentenario de San Juan la eliminación de Argentina ante Nigeria

Argentina quedó eliminado del Mundial Sub 20. Un partido que no terminó de contagiar a las más de 25 mil personas que asistieron al Estadio San Juan del Bicentenario. En la previa hubo cánticos pero durante los noventa minutos el público, quizás nervioso por el hecho de que los pibes no podían abrir el partido, siguió el partido expectante, en silencio.

Los ruidosos del bombo.

Salvo un grupo de ruidosos que llegaron con bombos y vestidos con camisetas de San Martín de San Juan, de un lado, y de Sportivo Desamparados del otro, fue todo calma. Cada tanto reaccionaron ante algún fallo arbitral, pero cuando los chicos necesitaron ese plus que los haga ir para adelante, no estuvo. Esta bien, el público de la Selección no es el mismo que aquel que suele llenar alguna popular durante los fines de semanas, pero en una instancia como esta, más en un Mundial, es necesario.

Tan necesario como lo fueron aquellos que viajaron a Qatar y sorprendieron al mundo con sus canciones, chicanas y aguante. No le vamos a echar la culpa de la eliminación, eso está claro, pero el clima que se vivió en el estadio pudo haber sido mayor. No se escuchó el hit 'Muchachos' y solamente se acordaron de los ingleses, como suele suceder.

Más de 25 mil personas colmaron el estadio.

Luego del primer gol nigeriano se levantaron y empujaron, y con el segundo tanto africano muchos comenzaron a irse cabizbajos por lo sucedido. En total fueron 27.179 personas las que asistieron a ver el juego de octavos de final. Almas que se fueron rotas por la derrota del equipo de Javier Mascherano que, de igual manera, se fue reconocido con aplausos por el esfuerzo realizado.

El seleccionado argentino Sub 20 extendió una racha negativa en la categoría que todavía domina con seis títulos. La derrota contra Nigeria significó la cuarta eliminación seguida antes de los cuartos de final. Después de ganar el título por última vez en Canadá 2007, el seleccionado argentino, máximo ganador de la competencia con seis, solo superó los octavos de final en la edición Colombia 2011, que terminó en el octavo lugar.