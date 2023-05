Un golpe más para el Sub 20: además de Garnacho y Paz, otro "europibe" no jugará el Mundial

Javier Mascherano transita días trascendentales de cara al armado del plantel con el que disputará el Mundial Sub 20, desde el 20 de mayo al 11 de junio en la Argentina. A la lista original de 37 preseleccionados que anunció durante el mes pasado ahora deberá recortarla a 21 y la voluntad de los clubes europeos para ceder a los futbolistas termina siendo un factor elemental.

Mascherano sumaría una nueva baja de cara al Mundial Sub 20.

El primer disgusto para el DT argentino llegó desde Manchester, cuando el United le comunicó que no iba a ceder a Alejandro Garnacho para la competencia, a pesar de los intentos de Mascherano y del propio futbolista para convencer al entrenador y a los dirigentes de la institución inglesa.

Luego fue el Real Madrid quien no autorizó a Nicolás Paz, volante del Castilla que ya suma dos convocatorias al banco de suplentes del primer equipo, que dispute el Mundial juvenil. Y finalmente la tercera no fue la vencida para la Albiceleste, con el "no" a Facundo Buonanotte: luego de que el jugador se pusiera firme para lograr la cesión del Brighton, ahora todo se complicó y el jugador no estará en la cita mundialista en Argentina por las condiciones que ponía el club inglés.

Facundo Buonanotte con la camiseta argentina.

Según confirmó el periodista Gastón Edul, Brighton no dejaba que Buonanotte viaje a nuestro país hasta el 21 de mayo, un día después del inicio de la competencia. Mascherano planea iniciar los entrenamientos el 8 de mayo y, a priori, esperaba al ex Rosario Central para el 12 ó 13, en base a lo prometido por el club inglés. Sin embargo, este nuevo requisito parece inaceptable para un entrenador que quiere trabajar con el plantel al menos diez días antes para pulir detalles.

Brighton cierra una temporada histórica con partidos muy importantes de cara a la lucha por la clasificación a una copa europea (está a dos puntos de la Europa League). Buonanotte se mostró como una importante alternativa para el entrenador De Zerbi en los últimos partidos y a pesar de su insistencia para poder estar en el Mundial, el club inglés recién lo cedía tras el debut de la Selección argentina, que será el sábado 20 a las 18 horas ante Uzbekistán en Santiago del Estero, por lo que otro "europibe" se quedará sin Copa del Mundo.