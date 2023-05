La impactante declaración de Shaquille O’Neall para Messi: "Quiero decirte que te…"

Es algo común que estrellas o leyendas de diferentes deportes se rindan ante Lionel Messi. El astro argentino genera admiración por sus logros a lo largo de su carrera deportiva y ahora fue Shaquille O’Neall el que sorprendió a todos al enviarle un sentido mensaje, en una entrevista publicada por la señal TyC Sports.

“Messi, me llamo el padrino negro. Quiero decirte que te amo. Te amo hermano, eres el mejor. Me gustaría conocerte, te amo", dijo el histórico jugador de la NBA, que no es la primera vez que elogia al rosarino. De hecho, tras la consagración en Qatar, Shaquille expresó: "Me alegro por Messi cada vez que lo eligen como el mejor. Ahora pudiste terminar tu libro así, ganando el Mundial".

O’Neall es un ferviente seguidor de la Selección argentina y tiempo atrás alabó a Diego Maradona en un video que se viralizó en las redes sociales, que llegó a manos del "10": "Es el mejor futbolista de todos los tiempos. Me enorgullece que él sepa de mí. Lo vi jugar una vez cuando volvió de la suspensión".

El basquetbolista recibió una camiseta de Diego y vio la reacción del argentino cuando habló sobre la leyenda de los Lakers: "¡Uh, espectacular! Casi me muero. Le tiraron una pelota e hizo así (movimiento con las piernas). Viste que calza 74. Pateo de punta, le dio un puntazo, miro a la cámara y dijo: ‘Diego Maradona’. Hice así. Por mis hijas y ahora… Aguante Shaquille".