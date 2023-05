El Colo Barco reveló qué le dicen sus compañeros de Boca mientras juega el Mundial Sub 20: “Que le…”

La Selección argentina goleó a Guatemala en Santiago del Estero, sigue con puntaje ideal y se metió en los octavos de final del Mundial Sub 20 con un partido de sobra. Aunque todavía no tuvo un partido brillante, Valentín Barco es una pieza clave del andamiaje del equipo de Javier Mascherano y es titular indiscutido por el lateral izquierdo. Ante su gran presente, el Colo aseguró que recibe las felicitaciones de sus compañeros de Boca tras cada encuentro.

En los comienzos de 2023, el juvenil de 18 años aparecía bastante atrás en la consideración del Xeneize y no pudo viajar al Sudamericano por un problema contractual con el club. Algunos meses después, Jorge Almirón lo mandó a la cancha y el defensor no sólo la rompió, sino que se convirtió en el protegido de la hinchada de Boca. Con grandes rendimientos, se ganó su lugar en la Albiceleste y fue importante en los primeros triunfos mundialistas.

"Si, sí. Ellos ven los partidos, hablamos. Me dicen que le siga metiendo, me felicitan...", respondió Barco ante la reacción de sus compañeros xeneizes tras los partidos de la Selección argentina Sub 20.

uD83DuDDE3? BARCO: "ME DUELE UN POCO LA RODILLA, PERO ESTOY BIEN"



El lateral de la Selección Argentina Sub-20 se refirió al golpe que recibió en su rodilla izquierda ante #Guatemala. Además, profundizó en la gran repercusión que está teniendo entre los fanáticos Albicelestes. pic.twitter.com/BLLbDFUXWT — TyC Sports (@TyCSports) May 23, 2023

Además del cariño de los hinchas de Boca, Barco es uno de los más aclamados por el público que está prendido al Mundial Sub 20. En los últimos días, el Colo se sacó una foto con un niño que salió en televisión pidiendo conocerlo. Esto es una norma ya entre los más chicos que idolatran al jovencito oriundo de Veinticinco de Mayo.

Por último, el lateral izquierdo aseguró que su salida se dio por una patada del arquero de Guatemala en la rodilla. Sin embargo, reconoció que, al final, no pasó nada: "Fue un golpe, me duele un poco, pero estoy bien", destacó. El próximo compromiso de la Selección argentina Sub 20 será este viernes ante Nueva Zelanda. Con la clasificación en el bolsillo, los de Mascherano buscarán el primer puesto del grupo A.