Qué dijo Mascherano del triunfo del Sub 20 en el debut del Mundial tras un mal arranque: "Por momentos…"

La Selección argentina venció esta noche a Uzbekistán 2 a 1 (Alejo Véliz y Valentín Carboni fueron los goleadores) en su partido debut en el Mundial Sub-20 de la FIFA, que se disputó por el Grupo A en un colmado Estadio Único Madre de Ciudades en Santiago del Estero y, luego del partido, Javier Mascherano analizó lo sucedido.

uD83DuDDE3? MASCHERANO: "POR MOMENTOS HEMOS PODIDO CONSEGUIR LA LÍNEA DE JUEGO QUE QUERÍAMOS. OBVIAMENTE QUEDAN MUCHAS COSAS POR MEJORAR"



El entrenador de la #SelecciónArgentina Sub-20 se refirió al rendimiento de sus dirigidos en el triunfo 2-1 ante #Uzbekistán.#MundialSub20 pic.twitter.com/SgbZvzyIg6 — TyC Sports (@TyCSports) May 20, 2023

"Por momentos hemos podido conseguir la línea de juego que queremos, tenemos cosas por mejorar, pero hay muchos aspectos positivos como el de dar vuelta el marcador ante un rival que hace cosas interesantes", expresó. "El triunfo viene bien para tomar confianza. Además revertimos un inicio adverso", consideró el DT santafesino, de 38 años.

El director técnico albiceleste, ratificado en el cargo a pesar de no haber podido alcanzar la clasificación deportivamente tras una discreta campaña en el Sudamericano Sub 20 de Colombia entre enero y febrero pasado, apuntó que “de a ratos, me gustó el funcionamiento. "Todavía nos falta controlar los partidos. Se notó en el segundo tiempo, cuando ellos se vinieron y a nosotros nos empezaron a faltar piernas por el cansancio”, consideró el histórico exfutbolista.

"Es imposible hacer pronósticos. Iremos pasito a pasito, ahora nos enfocamos en el partido del martes con Guatemala", dijo Mascherano, cuando fue consultado respecto de las posibilidades reales que tiene el elenco albiceleste de ser protagonista del certamen. Con esta victoria, Argentina quedó como líder del grupo junto con Nueva Zelanda.

La segunda jornada del Grupo A se disputará el martes próximo también con una doble jornada en Santiago del Estero: primero con el cruce de Uzbekistán ante Nueva Zelanda y el partido de la anfitriona Argentina con Guatemala.