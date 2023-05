Las sedes del Mundial Sub 20, al detalle: cuáles son y qué partidos tendrá cada una

La designación de Argentina como sede del Mundial Sub 20 cayó como un regalo inesperado. El torneo tenía todo para hacerse en Indonesia, pero un conflicto político con la participación de Israel hizo que la FIFA mude el campeonato juvenil del sureste asiático al punto más sureño de Sudamérica.

Por eso, la Asociación del Fútbol Argentino tuvo que armar un plan de organización de la noche a la mañana y buscar sedes aptas para albergar a 24 selecciones, que se dividirán en seis grupos de cuatro, y buscarán la gloria mundial del 20 de mayo al 11 de junio. Luego de muchas idas y vueltas, los partidos se disputarán en Santiago del Estero, Mendoza, San Juan y La Plata.

Los nombres de los estadios no aparecen en la web de la FIFA: son llamados por sus ciudades.

Como una medida estándar de sus torneos, la FIFA llama a los estadios por las ciudades en las que están ubicados. De esta manera, se evitan cualquier tipo de rispidez que puedan generar los nombres de algunos recintos, como es el caso del Malvinas Argentinas de Mendoza. Esto no sucedió así en Qatar 2022 porque todas las canchas estaban ubicadas en una misma localidad, Doha.

El estadio de Santiago del Estero, el predilecto de la FIFA.

El estadio que abrirá el telón del Mundial Sub 20 será el de Santiago del Estero. El Único Madre de Ciudades tiene capacidad para 30 mil espectadores sentados y fue inaugurado en 2021. Elogiado por la FIFA, fue elegido para el partido inaugural, Argentina-Uzbekistán. Además, tendrá otro partido de la Albiceleste, ante Guatemala, y serán seis cotejos de fase de grupos en total. Luego, albergará dos partidos de octavos de final y otros dos de cuartos de final.

El Único de La Plata, el estadio elegido para las semifinales y final del Sub 20.

El estadio que más partidos albergará será el de La Plata. El Único Diego Armando Maradona tendrá 18 partidos: 12 de grupos (jugarán Inglaterra y Uruguay, entre otros), dos de octavos, las dos semifinales, el partido del tercer puesto y la gran final, a disputarse el 11 de junio. Antes utilizado por Estudiantes, hace tiempo que esta cancha quedó para encuentros de Copa Argentina y recitales. Es el recinto con mayor capacidad del Mundial Sub 20, con 53 mil espectadores.

El Malvinas Argentinas será sede de 10 partidos del Mundial Sub 20.

El Malvinas Argentinas de Mendoza tiene la particularidad de ser la única sede que ya fue mundialista, tanto en el Mundial 1978 como en la Copa del Mundo Sub 20 de 2001. Con lugar para 42.500 fanáticos, el estadio mendocino será sede de ocho partidos de fase de grupos y dos de octavos de final. Más allá del mata-mata, el plato fuerte será el Italia-Brasil por el grupo D, el domingo 21 de mayo. Por su parte, la Selección argentina podría jugar en el Malvinas si sale segunda en el grupo A. El punto en contra para esta cancha es que será la primera en terminar su participación, tras la ronda de los 16 mejores.

El Bicentenario de San Juan podría ser sede de hasta dos partidos de Argentina.

Por último, está el Bicentenario de San Juan. El estadio de la capital sanjuanina albergó varios partidos importantes de torneos locales y de la Selección argentina, tanto amistosos como por Eliminatorias. Es la cancha con menor capacidad del Mundial Sub 20 con poco más de 25 mil espectadores. Sin embargo, será sede del último partido del equipo de Javier Mascherano en fase de grupos, ante Nueva Zelanda el 26 de mayo, y podría tener el de octavos de final, en caso de que la Albiceleste sea primera de su zona. En total, tendrá seis encuentros de fase de grupos, dos de octavos y dos de cuartos.

Por qué la Ciudad de Buenos Aires no es sede del Mundial Sub 20

El reglamento de los torneos FIFA es claro: no podrán ser sede aquellos estadios que no estén 100% abocados al certamen, en este caso, el Mundial Sub 20. Por esta razón, el Monumental, la Bombonera, el Ducó, el Jose Amalfitani y tantos otros no albergarán partidos de la cita, ya que los equipos que son locales están en plena competencia local e internacional, al menos en la mayoría de los casos.

El único equipo de Primera que perderá la localía será Godoy Cruz. El Tomba hace de local en el Malvinas Argentinas, pero jugará en el Legrotaglie (Gimnasia de Mendoza) en los partidos que se disputen hasta el jueves 30 de mayo. Una vez se terminen los encuentro del Mundial Sub 20, volverá al estadio que lo alberga mientras siguen las obras en el Feliciano Gambarte.