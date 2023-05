La honestidad brutal del Colo Barco tras su debut en el Mundial Sub 20: “Quiero estar…”

En un equipo con jugadores de grandes equipos europeos, Valentín Barco es una de las figuras de la Selección argentina Sub 20, que venció a Uzbekistán en Santiago del Estero. Por su gran presente en Boca y el cariño que ganó rápidamente por su calidad, el Colo fue de los más aplaudidos en el debut albiceleste por el Mundial y dio un pase gol para Valentín Carboni. Sin embargo, reconoció que debe mejorar en defensa, lo que más le cuesta hasta el momento.

En charla con TyC Sports tras el partido, el defensor pampeano se mostró contento por el triunfo, pero centrado para corregir sus errores: "Sí, es bueno [tener una asistencia], pero también me fijo mucho en lo defensivo también. Quiero ganar los duelos, estar bien en la marca. Trato de estar concentrado los 90 minutos y después soltarme en lo ofensivo", aseguró. A su vez, resaltó la ayuda que le dio Matías Soulé en el retroceso.

Pese a que fue de lo más destacado de Boca en el último tiempo y dejó muchos destellos de su fútbol en el debut mundialista, Barco fue bastante criticado por su labor en defensa. La diferencia entre sus aportes ofensivos y defensivos es bastante notoria, ya que le cuesta mantener su posición y ganar los mano a mano, como resaltó.

No obstante, el Colo no deja de ser un chico de 18 años, al igual que sus compañeros. Por eso, no quiso que las falencias de su juego opaquen la alegría del triunfo de la Selección argentina Sub 20: "Vamos a intentar ganar todos los partidos y ser protagonistas. Queremos darle una alegría a la gente. Sabíamos que iba a ser un rival duro, se nos hizo cuesta arriba. Siempre el primer partido es el más difícil", expresó.

Además, Barco destacó la reacción del equipo ante Uzbekistán: "Arrancamos perdiendo, pero tuvimos la capacidad de seguir jugando y darlo vuelta", concluyó. Ahora, la Albiceleste jugará este martes ante Guatemala, también en Santiago del Estero, en búsqueda de una victoria que lo deje clasificado a los octavos de final del Mundial Sub 20.