La cruda catarsis de Milito tras la derrota agónica de Argentinos ante Boca: “Perder así te causa una…”

Argentinos Juniors dominó durante la mayoría del partido, no logró ser efectivo y se quedó con las manos vacías en el Diego Armando Maradona. Luego de una gran asistencia de Luis Advíncula y la posterior definición de Miguel Merentiel, Boca se llevó tres puntos vitales del barrio de La Paternal.

Post partido Gabriel Milito dijo presente en conferencia de prensa y no ocultó sus sensaciones a la hora de analizar la actuación de sus dirigidos. Sin pelos en la lengua, el director técnico del Bicho reconoció que la sensación no es la mejor luego de haber contado con varias situaciones claras de gol.

Para comenzar, el DT soltó: "El clima no nos afectó, en una cancha con condiciones normales hubiésemos presionado de la misma manera y a partir de allí provocar que Boca no progresara en la cancha. Lo neutralizamos muy bien debido al gran esfuerzo que hizo el equipo y no tiene nada que ver las condiciones de la cancha".

"Tenemos la posibilidad de hacer cinco cambios y eso nos permite cambiar a los jugadores que sienten el paso de los minutos. Eso pasa siempre, no es algo de hoy. El equipo se mostró bien durante todo el partido. Hicimos cambios, perdimos un jugador importante en el primer tiempo. En líneas generales al partido lo dominamos y lo hicimos jugar incómodo a Boca", añadió Milito.

Para finalizar, sobre las sensaciones que les quedaron luego de que Argentinos se quedara con las manos vacías, sentenció: "El partido me gustó mucho como lo jugamos, el resultado no tiene nada que ver con lo que ocurrió en el desarrollo del juego. Eso genera mucho dolor después de tanto esfuerzo y haber dominado. Terminar perdiendo así sobre el final del partido te causa una sensación horrible".