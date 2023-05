Los 9 cracks que se perderán el Mundial Sub 20 por los "no" de sus clubes

El Mundial Sub 20 siempre funciona como una gran vidriera para joyas escondidas, pero también es una plataforma para los jóvenes ya conocidos y que la rompen en sus equipos. No obstante, la edición de 2023 tendrá varias ausencias de peso entre los principales candidatos, como la Selección argentina y Brasil.

Sin dudas, la fecha del certamen juvenil no ayuda a nadie. El Mundial Sub 20 de Argentina se disputará del 20 de mayo al 11 de junio. En el medio, las grandes ligas europeas jugarán sus últimas jornadas y definirán campeones, al igual que diferentes copas domésticas. Además, el 10 de junio se disputará la final de la Champions League, un dato que deja en claro la pésima decisión de la FIFA de organizar la cita mundialista en esta época del año.

Como si fuera poco, la casa madre del fútbol no obliga a los clubes a ceder a sus promesas para el Mundial Sub 20, por lo que las selecciones poco tienen para hacer frente a ello. Una de las que más sufrió esto fue Argentina, que no podrá contar con Alejandro Garnacho, su gran figura, por la negativa del Manchester United.

Garnacho no jugará el Mundial Sub 20 porque el Manchester United no lo cedió.

Lo mismo sucedió con Facundo Buonanotte, quien está cada vez más afianzado en Brighton, que pelea en la Premier League inglesa por ingresar a una competencia europea. El caso de Nicolás Paz es más frustrante ya que su entrenador en el equipo juvenil de Real Madrid no ponía trabas, pero la decisión del club fue no ceder a ningún jugador para no marcar diferencias con las federaciones.

Facundo Buonanotte, el 10 de Argentina que no estará en el Mundial.

Nicolás Paz tampoco jugará con la Argentina Sub 20.

Brasil tampoco tendrá a dos de sus mejores futbolistas. El campeón sudamericano de la categoría no contará con Endrick, el niño maravilla del Palmeiras que fue vendido al Real Madrid en 35 millones de euros, ni con Vitor Roque, goleador que no fue cedido por el Athletico Paranaense. A diferencia de la AFA, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) no se metió en la política de cesiones de los clubes.

Endrick, el niño maravilla del Palmeiras, no fue cedido a Brasil.



Así como la Albiceleste y Verdeamarela perderán varios futbolistas de peso, Uruguay sufrió la baja del delantero Álvaro Rodríguez, quien ya marcó un gol en la Liga española con el Merengue. La postura de la Casa Blanca fue tajante y no dio el brazo a torcer en ningún caso.

Álvaro Rodríguez, el pibe uruguayo del Real Madrid.





Los seleccionados europeos se encontraron con el mismo problema y tampoco presentarán a sus mejores exponentes en la 23ra edición de la Copa del Mundo Sub-20. Por ejemplo, Inglaterra es el último campeón del Viejo Continente (ganó el Europeo Sub-19) y no podrá tener a Samuel Iling Junior, de Juventus, y Jamie Bynoe-Gittens, de Borussia Dortmund.

Samuel Illing Junior, una baja sensible para Inglaterra.

Jamie Bynoe-Gittens, del Dortmund, tampoco estará para los últimos campeones de Europa.





El entrenador de Francia, Landry Chauvin, reveló que recibió más de 20 negativas mientras armaba la lista del plantel que participará del grupo F junto a Honduras, Corea del Sur y Gambia. Warren Zaire-Emery, compañero de Lionel Messi en Paris Saint-Germain (PSG), Matthis Abline, Loum Tchaouna y Malo Gusto, comprado por Chelsea, son algunas de las ausencias del campeón de la edición 2003.

Zaire Emery, compañero de Messi en el PSG, no jugará el Mundial Sub 20.





El delantero Cristian Volpato, una de las promesas de Roma, no fue liberado por su club para jugar con Italia y se perderá el segundo Mundial seguido teniendo en cuenta que desestimó la convocatoria de su país de nacimiento, Australia, para jugar en Qatar 2022. En Europa también miran de reojo esta competencia ya que suelen darles más prioridad a los torneos europeos Sub-21, Sub-19 y Sub-17.

Cristian Volpato, el goleador italiano que no quiso jugar para Australia en Qatar 2022.





De esta manera, el Mundial Sub 20 tendrá menor brillo de estrellas que lo esperado. No obstante, hay varios jugadores que ya destacan en Europa y buscarán la gloria con su país, como el brasileño Andrey Santos (comprado por el Chelsea) o el argentino Máximo Perrone.