La última vez que Argentina ganó el Mundial Sub 20, de la mano del Kun Agüero

Oscar Ruggeri lo había hecho debutar en la Primera de Independiente con solo 15 años y 35 días y cuando llegó la Copa Mundial Sub-20 de 2007 ya era figura en el Atlético de Madrid, de manera que a nadie podría extrañar que en Canadá se viera una notable versión de Sergio "Kun"Agüero, factor determinante de la sexta coronación de la Selección argentina, esta vez de la mano del entrenador Hugo Tocalli.





El Mundial en tierras canadienses tuvo lugar en las sedes de Victoria, Burnaby, Edmonton, Toronto, Ottawa y Montreal, del 30 de junio al 22 de julio de 2007. Argentina venía de llegar al pentacampeonato en Holanda 2005 gracias a un estelar Lionel Messi que extrajo la carta de su jerarquía en las instancias decisivas y ganó los dos premios más trascendentes: Balón de Oro y Botín de Oro.

Mauro Zárate, Federico Fazio, Chiquito Romero, Leonardo Sigali, Emiliano Insúa, Kun Agüero, Gabriel Mercado, Facundo Sánchez, Maxi Moralez, Pablo Piatti y Ever Banega: los 11 de Argentina en la final.





Cuando transcurría el Mundial en el país norteamericano, Messi ya era toda una estrella del Barcelona, estaba próxima su primera temporada de fábula (la de 2007-2008, con 16 goles y 13 asistencias en 40 partidos) y como si fuera escaso Diego Maradona ya lo había ungido públicamente como su sucesor.



Entretanto, Tocalli llevó a Canadá a plantel poblado de luminarias que el tiempo disfrutarían de su consabida cresta de la ola.



Para ir llevando, un subcampeón Mundial en Brasil 2014, el misionero Sergio "Chiquito" Romero; tres integrantes del plantel que intervino en el Mundial Rusia 2018, como Federico Fazio, Gabriel Mercado y Ever Banega; y dos campeones del mundo en Qatar 2022: Angelito Di María y Alejandro "Papu" Gómez.



Y el "Kun" Agüero, desde luego, que quedó fuera del plantel del reciente Mundial glorioso a raíz de sus dolencias físicas, pero no obstante cumplió una relevante tarea en la Selección nacional de mayores: 42 goles en 101 partidos.



En el Mundial de 2007, el Sub-20 Albiceleste integró el Grupo: debutó con un empate sin goles frente a República Checa y aseguró su clasificación con una goleada por 6-0 a Panamá y un exiguo 1-0 a expensas de Corea del Norte.



Lo mejor vino de octavos de final hasta el sprint final.



Primero un triunfo de 3-1 al muy físico representativo de Polonia (un gol de Di María y dos de Agüero); en cuartos, frente a México, asomó la diminuto y providencial figura de Maxi Moralez para sellar el 1-0 y en semis los argentinos se despacharon con un elocuente 3-0 a Chile, merced a sendas rúbricas en la red de Moralez, Ángel Di María y Claudio Yacob.



(Y eso que en la formación trasandina brillan Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Gary Medel y Mauricio Isla).



La gran-final-gran de la XV edición de la Copa Mundial Juvenil de Futbol se hizo efectiva el 22 de julio de 2007 en Toronto.



Más temprano que tarde los checos se pusieron en ventaja merced a un gol de Martin Fenin en el cuarto de hora inicial, el "Kun" Agüero estableció el empate a los 17 y cuando transcurrían 41 minutos de la parte llegó el gol de Mauro Zárate con sabor a título.´



Los once protagonistas iniciales de la Selección nacional Sub-20 que consumó su sexta vuelta olímpica fueron Sergio Romero; Gabriel Mercado, Federico Fazio, Leonardo Sigali y Emiliano Insúa: Ever Banega, Matías Sánchez, Maximiliano Moralez y Pablo Piatti; Mauro Zárate y Sergio Agüero.



El plantel completo, con sus números corespondientes, estaba compuesto de la siguiente manera:



1) Sergio Romero (Racing); 2) Federico Fazio (Sevilla, España); 3) Emiliano Insúa (Liverpool, Inglaterra); 4) Gabriel Mercado (Racing); 5) Ever Banega (Boca); 6) Matías Cahais (Boca); 7) Claudio Yacob (Racing); 8) Matías Sánchez (Racing); 9) Mauro Zárate (Vélez); 10) Sergio Agüero (Atlético Madrid, España). 11) Damián Escudero (Vélez); 12) Javier García (Boca); 13) Germán Voboril (San Lorenzo); 14) Leonardo Sigali (Nueva Chicago); 15) Alejandro Cabral (Vélez); 16) Alejandro Gómez (Arsenal); 17) Maximiliano Moralez (Racing); 18) Angel Di María (Rosario Central); 19) Pablo Piatti (Estudiantes); 20) Lautaro Acosta (Lanús) y 21) Bruno Centeno (San Lorenzo).



El "Kun" Agüero resulto el mejor jugador del Mundial (Balón de Oro) y asimismo el máximo anotador, con seis: Botín de Oro. Al mismo tiempo, el hoy influencer Agüero se convirtió en uno de los tres jugadores que se coronó en dos Mundiales Sub-20.

