Luka Romero reveló cómo vivió los momentos previos a la citación de Mascherano

Restan horas para que pelota comience a rodar en el marco del Mundial Sub 20, el cual se desarrollará en Argentina entre el 20 de mayo y el 11 de enero del corriente año. Este sábado, en Santiago del Estero, la Selección argentina pondrá primera en su duelo ante Uzbekistan, que comenzará a las 18 en Santiago del Estero.

Mientras sigue con la cuenta regresiva, uno de los futbolistas que rompió el silencio fue Luka Romero. El actual atacante de Lazio, equipo de la Serie A de Italia, dialogó con Infobae en la previa del inicio de la máxima cita mundialista. Allí, el joven de 18 años no dejó tema sin tocar.

Sobre cómo vivió los días previos a la citación para vestir los colores de la Selección argentina Sub 20, manifestó: “Se venía hablando de que se hacía acá. Cuando confirmaron el Mundial fue una alegría enorme. Todavía no sabía si me iban a citar o no, estaba ahí... Contento. Cuando llegó la citación, me llamó Javi (Mascherano), lo primero que hice fue contárselo a mi familia. Que iba a jugar el Mundial".

El atacante tiene 18 años y ya tuvo sus primeras prácticas bajo las ordenes de Lionel Scaloni.

Mi viejo ya está viniendo para acá y va a ir toda la familia para Santiago del Estero. Cuando llego acá, siento que es mi casa, toda mi familia es Argentina. La verdad que me siento argentino. Cuando vengo acá disfruto con la familia, eso me hace sentir que estoy en casa”, añadió un tímido Romero.

En cuanto a la disputa que existió entre los seleccionados de España, México y Argentina por contar con él en sus filas, recordó: “Las tres selecciones vinieron a buscarme. Estoy muy agradecido por eso, me pone contento que las otras selecciones me quieran. La primera que me llamó fue Argentina, en el Sub 15. Ahí ya decidí que quería ir para Argentina. Después vinieron a hablar, pero decía que la primera que me había llamado había sido Argentina”.

Para finalizar, Romero se refirió a su primera experiencia como compañero de Lionel Messi y el resto de los jugadores de la Selección: “Fue una experiencia única que cualquier pibe sueña. Fue algo impresionante estar ahí. Habían ganado ya la Copa América, era impresionante estar en ese ambiente. Es espectacular. Lo buenos pibes que son, cómo nos cuidan a nosotros, que fuimos muchos pibes, a mí eso me quedó. Son muy buenos compañeros”.