Marcos Rojo reveló el particular pedido que le hizo a Riquelme: "Le digo que tiene que..."

Una de las grandes noticias para el mundo Boca es la vuelta a las canchas de Marcos Rojo. El defensor central, capitán y referente del Xeneize, atraviesa la recta final de su recuperación luego de pasar por el quirófano al sufrir la ruptura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha.

Mientras se encuentra realizando trabajos de campo cerca del resto de sus compañeros, el subcampeón del Mundial de Brasil 2014 dijo presente en la histórica sección de Líbero Versus. Allí, entre los diversos temas que tocó, se refirió a la figura de Juan Román Riquelme.

"Riquelme viene, está siempre en el predio. Y cuando se acerca, charla con nosotros. Se nota la diferencia cuando él está o no. Son esas personas que tienen presencia. Él viene, me habla, me abraza, me dice esto, lo otro... Lo miraba siempre y ahora lo tengo al lado", manifestó Rojo.

A la hora de graficar lo que significa la presencia del máximo ídolo de la historia de la institución, expresó: "Ya me acostumbré un poco, pero al principio era raro. Cada vez que viene y charla, nosotros empezamos a ganar. Le digo que tiene que venir seguido. Cuando estábamos lejos en el torneo con Ibarra, Riquelme se presentó y ahí cambiamos. Nos dijo que estaba en nosotros si queríamos ser campeones. Estábamos a 20 puntos y lo terminamos ganando".

"Es el vicepresidente, es un referente histórico del club. Y que venga y te diga algo en ese momento creo que suma. Son jugadores que vivieron toda una vida ahí adentro y conocen el club como es", sentenció Marcos Rojo, quien se ilusiona con volver a las canchas durante las próximas semanas.