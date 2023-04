Borja reveló por qué no hizo el festejo del colibrí tras su gol a Independiente: “Les dije a mis compañeros que…”

El rendimiento en alza de Lucas Beltrán, le hizo perder algo de terreno a Miguel Borja. El delantero colombiano llegó a River para ser el "9" titular pero no ha logrado convencer a Martín Demichelis. De igual manera, sabiendo que su compañero atraviesa por un gran momento, espera su momento y cada vez que ingresa al campo de juego es importante para el equipo.

Ayer, en la victoria ante Independiente, el cafetero fue determinante y marcó el gol que sentenció el resultado en un Monumental que no pudo ver su habitual festejo ya que decidió no realizarlo. Al finalizar el juego, explicó los motivos: "Una decisión que tomé en el banco con los compañeros. Les dije que iba a hacer un gol, pero no que iba a hacer el colibrí".

Luego, resaltó la tarea de Beltrán: "Contento por el momento que vive Lucas. Se lo merece. Lo conozco desde el año pasado y el sacrificio que hace en los entrenamientos, se merece el momento que está viviendo. Vine a ser campeón y si Lucas me va a ayudar, voy a estar feliz".

"El control de juego ha sido la virtud. La tenencia de la pelota ayuda mucho. Sueño con ser campeón, por encima de los retos individuales. Yo quiero ser campeón", cerró Borja, dejando en claro que la competencia interna que mantiene con Beltrán y Rondón es muy sana ya que todos van encolumnados hacia el mismo objetivo.

Con el triunfo, el equipo de Martín Demichelis alcanzó los 33 puntos y mantuvo la ventaja sobre su escolta San Lorenzo (27). En la próxima fecha, River visitará a Atlético Tucumán (no podrá contar con Enzo Díaz y Enzo Pérez por acumulación de amarillas).