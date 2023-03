Schiavi, durísimo con el Consejo de Boca: "Con Cascini pasábamos la Navidad juntos y me…"

Rolando Schiavi irrumpió en escena y apuntó sin filtro contra los integrantes del Consejo de Fútbol de Boca. El Flaco, que trabajó en el club hasta la llegada de Juan Román Riquelme, habló de Hugo Ibarra aunque cargó con dureza contra Marcelo Delgado y Raúl Cascini: "No tengo relación con ninguno, los que están en el Consejo ni nada... si fueron los que me echaron".

"Más allá de que tomaron una decisión correcta, porque cuando vos llegás a un club querés a tu gente, las maneras son las maneras, no te tenés que olvidar de lo que pasó antes", agregó Schiavi, quien dirigió a la Reserva durante el ciclo de Daniel Angelici y tuvo a Ibarra como ayudante de campo durante ese lapso. Tiempo atrás, expresó que el Negro no tenía intenciones de dirigir la Primera División del club y lo reafirmó en ESPN, cadena deportiva en la que se desempeña como panelista.

Schiavi, Cascini e Ibarra.

"Yo lo sé porque Ibarra fue mi ayudante de campo de Reserva durante cuatro años y me lo comentaba. Lo sabían los chicos de la reserva y todos los que trabajaban ahí. No hablé en estos meses porque no tengo relación", contó y, acto seguido, comenzó a tirar lapidarios dardos contra el Chelo y Cascini: "Me dolió irme de Boca".

"No por irme, porque sabía que era un cambio normal, pero las formas no me gustaron. Es lo único que tengo para decir porque es la realidad". Con el Chelo éramos socios en un campo. Con Cascini tenía relación, cuatro meses antes había ido al cumpleaños de la esposa en La Plata, Navidad la pasábamos juntos", recordó.

Para cerrar, aseguró: "No volví a hablar ni quiero hacerlo porque no tengo nada que hablar, por las formas. Si me hubiera ido de otra manera, no hubiese tenido problema en sentarme. Cascini me llamó y me dijo que no iba a seguir en Boca de un modo muy tajante. Yo igual estaba de viaje y ya tenía decidido irme".