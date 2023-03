La contundente respuesta de Ibarra a Battaglia: “¿Si me dolió lo que dijo? Yo…”

El entrenador de Boca Juniors, Hugo Ibarra habló con los medios de comunicación en la previa del partido ante Olimpo por Copa Argentina, el próximo sábado a las 19. En este contexto, se refirió a las picantes declaraciones de Sebastián Battaglia, quien expresó que "no se lo veía con ganas" de dirigir al club.

Consultado si le dolió lo que dijo su antecesor, respondió: "Yo no hubiese opinado de ningún entrenador", le respondió Ibarra con contundencia.

En charla con el programa partidario Boca de Selección, Battaglia tiró una picante frase sobre Ibarra y su función como DT: "No sé si está en el lugar que quería estar, es algo que tiene que ver él. Imagino que lo estará disfrutando o no, pero lo debe responder él. En su momento por ahí no se lo veía en este lugar, pensamos que mantendría otra función donde estaba más relajado. Nunca lo vi con intenciones de dirigir Primera, pero quizás su pensamiento cambió", expresó.

Noticia en construcción.