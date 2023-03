Maravilla Martínez contestó a las críticas antes de pelear en el Luna Park con 48 años: "Hasta Messi tiene haters; los odiadores van a..."

En la cuenta regresiva de su regreso al Luna Park, Sergio "Maravilla" Martínez confesó que presentarse a en semejante escenario lo vive "como un regalo de la vida" y que confía en derrotar este martes al colombiano Jhon Jairo Teheran para seguir acercándose a una oportunidad de volver a disputar una corona mundial.

El doble excampeón mediano, cuyo récord es de 56-3-2 con 31 definiciones antes del límite, respondió también a los críticos sobre su presente deportivo: "Hasta Messi tiene haters, los odiadores van a estar siempre... A veces jode, cuando la crítica sale de lo deportivo, cuando se meten conmigo o mi familia...".

"Eso sí que molesta muchísimo, y si me los cruzo por la calle los cagaría a trompadas, literalmente, pero después digo que como soy boxeador y si les pegó una paliza voy preso, entonces no tengo problemas y voy a ser ¡uno más! de la lista de los boxeadores que son agresivos. El trabajo de los haters es odiarte, y si yo me dejo odiar, bueno, será culpa mía también que yo lo permita. Por eso muchas veces contesto con un chiste", agregó Martínez en una entrevista realizada por el diario deportivo Olé.

En la misma línea, Maravilla explicó: "Con un chiste trato de contestar, aunque muchas veces contesto con una puteada. Porque me enojo, no sabes cómo me enojo. Me enojo mucho, pero tengo un control como debe ser, tengo un control porque vivimos en sociedad y no podemos andar pegando palizas a la gente... lamentablemente. Pero sí que me cuesta a veces quedarme callado".

Sobre el significado de pelear en el Luna Park, confesó: "Es un sueño que yo había cancelado ya, lo postergué mucho tiempo y llegó un momento en el que dije, "se acaba mi carrera y en el Luna al final me falta pelear". Porque peleé en el Madison Square Garden, en Las Vegas, en el Main Arena de Manchester, en la plaza de toros de La Cubierta en Madrid... En sitios que son importantes, y me faltaba el Luna, y de repente... Es como un regalo, lo tomo como un momento realmente maravilloso, único".

Su regreso al país generó mucha expectativa, pero también polémica, ya que el público en general se quedará con las ganas de poder ver al quilmeño en acción en el combate pactado a 10 asaltos. La razón es que desde la organización no pusieron entradas a la venta y solo se podrá acceder con invitaciones especiales.