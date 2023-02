Fuerte rumor en Inglaterra sobre el vestuario del Chelsea de Enzo Fernández: “No todos los refuerzos están a…”

Es una etapa de muchos cambios en poco tiempo para Chelsea. La llegada de un nuevo dueño en el magnate Todd Boehly después de la obligada salida de Roman Abramovich, el cambio de Thomas Tuchel para el arribo de Graham Potter como entrenador, y los cambios de futbolistas para revertir el mal presente en la Premier League, con Enzo Fernández como una de las estrellas contratadas para un futuro brillante.

Pero la armonía no existiría en el equipo inglés, con varias situaciones que lo afectan. Los malos resultados, por supuesto, no solo son lo que más se ve, sino que detrás de eso habría un vestuario dividido, separado, un poco por la llegada de varios futbolistas nuevos y, según indicó el diario The Athletic, también por los "grandes egos" de algunos jugadores y los "diferentes idiomas" que se hablan dentro del plantel.

Con personas de varias nacionalidades, como el argentino Enzo Fernández, que de a poco se mete de lleno en el inglés como idioma principal en el día a día, el ambiente no sería fácil entre compañeros en Chelsea. El conjunto de Graham Potter suma apenas dos victorias en los últimos 15 partidos entre todas las competiciones y ya son cinco encuentros seguidos sin ganar. Encima, tras la derrota del fin de semana pasado ante Southampton, el clima está espeso.

Por ejemplo, el técnico recibió amenazas de muerte y horrendos deseos: "Si bien tuve mucho acompañamiento, también tuve algunos mails no particularmente agradables que me deseaban que me muera o que se mueran mis hijos. Obviamente, no es agradable recibirlos", aseguró Potter.

Por otro lado, The Athletic aseguró que "no todos los nuevos fichajes están a la altura", y que desembolsar más de 600 millones de euros en jugadores no fue una buena idea para el plantel que disputa la Premier League y la Champions. “Hay muchas caras nuevas, gente que habla diferentes idiomas también. Potter no lleva tanto tiempo en el cargo, por lo que le resulta difícil implementar sus ideas. En Chelsea tienes todos estos grandes egos, la dinámica es diferente”, explicó el medio inglés sobre la interna en el vestuario.

“Existe una preocupación genuina entre algunos jugadores de que gran parte del equipo se venderá en el verano para ayudar a equilibrar el presupuesto después de dos ventanas de transferencia de gastos increíbles. Esta incertidumbre va a afectar la moral. Entre los sobrevivientes de la era de Roman Abramovich hay una sensación generalizada de perplejidad en cuanto a la naturaleza radical de los cambios impulsados por Boehly desde que tomó el poder en mayo pasado”, expresó The Athletic.

Sin embargo, desde Chelsea impulsaron un mensaje de unión y fortaleza en las redes sociales ante las críticas y los malos resultados: "Seguimos como uno", escribieron en un posteo, con una foto del equipo abrazado. Mientras tanto, el gabonés Pierre-Emerick Aubameyang fue visto jugando un partido de fútbol 5 en Milán, después de que Potter lo dejara afuera del plantel registrado para la Champions League y lo desestimara en las últimas tres convocatorias.

Además, el entrenador se sinceró respecto de una crítica importante que hicieron sus jugadores respecto de la última pretemporada, todavía bajo el mando de Tuchel: "Hablando con algunos de los más experimentados, me dijeron que fue la peor pretemporada que tuvieron. No quiero hablar de por qué. El tour por Estados Unidos simplemente no funcionó tan bien como ellos esperaban".

De esta manera, se suman más y más motivos que parecen resquebrajar al Chelsea, décimo en la tabla de la Premier League y a 10 puntos del quinto puesto, que ocupa Newcastle, el último de los que por ahora se clasifica a un certamen europeo. Además, aparece a 23 puntos del líder Arsenal. ¿Podrá torcer el rumbo Potter con Enzo Fernández y un vestuario "dividido"?