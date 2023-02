La foto viral de Messi que revela su increíble movimiento en el golazo de tiro libre al Lille

Cosas de cracks, ni vos ni yo lo entenderíamos. Lo que hace Lionel Messi dentro de una cancha puede ser considerado sobrenatural, muchas veces comparado con algo extraterrestre, paranormal o mágico. En las últimas horas, se viralizó una nueva imagen llamativa de Leo, que jamás deja de sorprender: su pie derecho a la hora de pegarle a la pelota en el tiro libre que derivó en el 4 a 3 agónico de PSG contra Lille, en la Ligue 1 de Francia.

El detalle del pie derecho de Messi en el golazo de tiro libre a Lille.

Es que la técnica de Messi para pegarle a la pelota es particular. La pierna derecha completamente estirada, con el tobillo doblado, con el pie casi en el aire deslizándose por el suelo. Dificilísimo de describir, el brazo derecho cruza su cuerpo y se dirige hacia atrás, mientras que el izquierdo aparece invisible en la foto, estirado también hacia atrás.

El torso escorado hacia su derecha, pero el pecho girado hacia su izquierda, también le dan un toque para estudiar a la foto. Una clase de remate y técnica de fútbol, cortesía del mejor jugador del mundo. Aunque, claro, lo que más llama la atención es el movimiento del tobillo derecho del jugador de PSG, que resalta en la foto más que cualquier otra cosa.

La pelota fue a parar al palo del arquero, engañando a todos, pegadita al poste, bien abajo, inatajable para el arquero Lucas Chevalier, quien se refirió a la jugada, se lamentó por el golazo y elogió a Leo: "Es, como decir, una situación inédita. No sé si es el 93 o 94. Es alta, en el medio, desde 18 metros. Entonces pensamos en dónde colocar la barrera, si más a la derecha o a la izquierda. Es que me dejo la posibilidad de interceptar si la va a meter por arriba de la barrera o me quedo más en mi lado", contó con lujo de detalle al periódico Le Parisien.

"Cierra el pie en el último momento, atraviesa el lío de jugadores, vuelve a caer... Quizá mi colocación debería haber sido más cerca de mi puesto. Después de eso, es Messi, eh. Si quiere anotar por ese lado, tiene que meterla así. La mete perfectamente. Si no la mete exactamente así, creo que me hubiera quedado con ella", opinó el arquero.

Además, dejó su elogio para el mejor del mundo: "Felicitaciones a él, Messi es un top player. Pero como lo dije, tengo que utilizar esta clase de episodios en frente a estos grandes jugadores por encontrar lados positivos y hacerlo mejor la próxima vez. Es difícil encontrar las palabras justas ahora en caliente, la decepción es todavía grande".