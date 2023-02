¿Y si no es PSG ni Barcelona? El futuro de Messi podría estar lejos de Europa

La novela sobre el futuro de Lionel Messi suma un nuevo capítulo. En Francia esperan convencerlo de continuar, al menos, por un año más en el PSG, Barcelona sigue soñando con la vuelta de su gran ídolo, pero según cuenta un importante medio inglés, hay un club que toma ventaja con relación a los mencionados: Inter de Miami.

El diario The Sun fue quien lanzó el rumor que, obviamente, comenzó a circular en las redes sociales. En el artículo, expresan que "la llegada de Messi a los EE. UU. sería el mayor negocio desde que David Beckham se mudó del Madrid a LA Galaxy en 2012, y sería una gran ayuda para la comunidad latinoamericana en la Ciudad Mágica, que tendría 'uno de los suyos' para reverenciar".

Se espera que los próximos días o incluso semanas sean determinantes para que el argentino en compañía de su familia tomen una decisión final y anuncien su decisión de permanecer en el PSG o partir hacia un nuevo destino, entre los cuales suena la MLS.

Lo que es casi un hecho es que a Barcelona, al menos por el momento, está muy lejos de volver y Jorge Messi lo confirmó con una tajante respuesta. "No porque no están dadas las condiciones. No hemos hablado con [Joan] Laporta y punto", explicó el padre del rosarino luego de arribar a la ciudad días atrás.

A la lista de posibles destinos se agrego Al-Hilal de Arabia Saudita que, desde las oficinas del club, expresaron estar "dispuestos a hacer lo necesario para tener a Messi" y hasta mantuvieron charlas con Nasser Al-Khelaïfi, presidente del París Saint-Germain, para discutir una posible transferencia.