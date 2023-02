Más problemas para el PSG: la postura de los hinchas tras una nueva derrota

El Paris Saint Germain, donde juega el astro argentino Lionel Messi, sumó ayer una nueva derrota ante el Mónaco y los hinchas dijeron presente hoy en el entrenamiento para hablar con el plantel, mientras los medios locales aseguran que hubo un quiebre entre los jugadores y la dirigencia del club.

Tras la derrota por 3-1 en el marco de una nueva fecha de la Ligue 1 y luego haber quedado eliminado de la Copa de Francia, simpatizantes del conjunto parisino se congregaron durante más de tres horas en las inmediaciones de la ciudad deportiva para pedir explicaciones por la crisis.

Los hinchas esperaron durante más de tres horas en el Camp des Loges.

No obstante, los futbolistas del PSG no salieron para hablar con los hinchas y, según afirman en Francia, protagonizaron peleas en el vestuario después de la caída como visitante en un encuentro en el que no jugó Messi por una fatiga muscular. Además, el plantel habría mantenido discusiones con el director deportivo, Luis Campos, quien les habría reclamado "falta de agresividad" dentro de la cancha.

Por su parte, el delantero Kylian Mbappé, que también se encuentra lesionado, utilizó sus redes sociales para escribir el mensaje: "Sigamos fuertes y unidos" junto a una foto del escudo del PSG. Esto, en la previa del mano a mano con Bayern Múnich por los octavos de final de la UEFA Champions League.

Según había manifestado el director técnico Christophe Galtier, Messi podrá ser de la partida en el duelo ante los alemanes, el cual tendrá lugar este martes 14 de febrero, a partir de las 17 (hora de Argentina). El encuentro se disputará en el Parque de los Príncipes y corresponde al primer partido de la serie.