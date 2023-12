La tremenda revelación de Messi sobre su reacción cuando Brasil quedó eliminado del Mundial: “Sabíamos que…”

A días que se cumpla un año de la consagración de la Selección argentina en el Mundial de Qatar, Lionel Messi recordó algunos momento de la competición en una entrevista que le concedió al programa “Campeones, un año después” de Star+ y reveló qué sintió cuando supo que Brasil había sido eliminado de la Copa, entre otra cosas.

"Salimos de la concentración con Brasil 1-0 arriba y llegó el empate. Me estaba masajeando en el vestuario y me enteraba de los penales porque el que me avisaba era el Kun (Agüero). Me mandaba un mensaje con cada penal. El Kun me decía ‘lo erró, lo hizo’. Terminaron los penales y a los 10 minutos salimos a calentar", contó.

Leo confesó que sintió al saber que Brasil estaba afuera.

Luego, agregó: "Hubo un griterío ahí porque obviamente jugar contra Brasil es muy difícil en un Mundial. Podés quedar afuera con un equipo como ellos y venía la bronca de la Copa América por cómo había terminado todo por nosotros ser campeones ahí”.

"Que uno de los favoritos ya no estuviera era un alivio para nosotros, entre comillas. Nosotros queríamos ganar el Mundial y era un rival menos. Ya habíamos jugado con Croacia el Mundial anterior y nos habían hecho 4 (NdeR: fueron 3), pero estábamos en un momento diferente en este Mundial y sabíamos que era accesible para nosotros Croacia si pasábamos", continuó.

Para cerrar, habló del penal de Montiel: “Le pedía a Dios. Y le hablaba a Montiel, le decía que lo termine, que lo haga, que lo defina. Porque si bien estábamos tranquilos porque el Dibu había atajado dos (NdeR: fue uno, mientras que otro fue desviado) y teníamos otra chance más todavía si errábamos, era decirle que lo terminara ahí, que ya estaba, que lo haga y se termine todo".