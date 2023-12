Bomba: la FIFA amenazó a Brasil con la desafiliación de la Selección y los clubes de todas las competencias

El fútbol en Brasil está pasando por una de las peores etapas a nivel dirigencial de su historia. Recientemente, el Tribunal de Justicia de Río de Janeiro decidió destituir al presidente de la Confederación Brasilera de Fútbol, Ednaldo Rodrigues, en el marco de una causa por un acuerdo que firmó él mismo con el Ministerio Público de Río para pasar de presidente interino a oficial por cuatros años.

En su reemplazo, designaron a José Perdiz, mandatario del Tribunal Superior de Justicia Deportiva, como interventor de la entidad. Además, llamaron a elecciones para que se suceda el mandato en el organismo que regula el fútbol de Brasil.

Ante tal medida, ahora la FIFA en conjunto con la Conmebol, intimó mediante una carta a la Confederación Brasileña de Fútbol a desestimar el llamado a elecciones y dejar sin efecto la intervención, en custodia de la autonomía del organismo sobre los poderes del Estado del país. En la carta, aclaran que parte de la penalización es la desafectación de la Selección de Brasil y los clubes de ese país de toda competencia internacional.

La fuerte sanción que evalúa la FIFA con la Confederación de Brasil.

"La FIFA y la CONMEBOL desean insistir enérgicamente en que, antes de que tenga lugar esta misión -una que planean enviar el 8 de enero a Brasil-, no se tome ninguna decisión que afecte a la CBF, incluidas las elecciones o los nombramientos electorales. Si esto no se respeta, la FIFA no tendrá otra opción que remitir el asunto a su órgano decisorio pertinente para que considere y decida, lo que también puede incluir una suspensión», indican en su escrito.

"A este respecto, y en aras del orden, también nos gustaría señalar que si la CBF es finalmente suspendida por el organismo pertinente de la FIFA, perdería todos sus derechos de afiliación con efecto inmediato hasta que la FIFA levante la suspensión. Esto también significaría que los equipos representativos y de clubes de la CBF ya no podrían participar en ninguna competición internacional mientras esté suspendida", agregó.