El escalofriante relato de uno de los hinchas argentinos agredidos en el Maracaná: "Los policías se sacaban selfies con..."

Cuando el mundo del fútbol se preparaba para vivir una fiesta, la previa del clásico sudamericano se convirtió en una increíble cacería de la policía local, quien realizó una brutal represión contra los hinchas argentinos presentes en el estadio Maracaná. Es por esto que el Brasil-Argentina de este martes estuvo a punto de suspenderse.

Uno de los testigos del lamentable accionar de las fuerzas de seguridad brasileras fue Eugenio, quien actualmente vive en Río de Janeiro y fue uno de los que peor la sacó. Su imagen se volvió viral luego de haber sido retirado de la cancha en camilla y con la cabeza totalmente ensangrentada.

Mirá el video

Para comenzar con su relato, manifestó: "No había barras bravas argentinos, sí de Brasil y al lado nuestro. Estábamos tranquilos hasta que comenzó un tumulto donde, de un momento para el otro, entró un cordón policial que, en vez de separar para los dos lados, empezó a reventarnos a palazos".

Sobre el momento en el que recibió su herida, Eugenio contó: "Yo no peleé, no pegué ni nada. Yo me caí y me di la cabeza contra uno de los parantes que hay para dividir las escaleras del Maracaná. De ahí no me acuerdo más nada. Llegó un momento que, como nos llevaban tanto para atrás, ya no había lugar. Empezamos a quedar aplastados y en uno de esos empujones me caigo y me pego la cabeza contra uno de esos parantes. Perdí el conocimiento".

Mirá el video

En cuanto a la pésima experiencia que transitó mientras era atendido en el hospital, relató: "Me acuerdo que después estoy en la camilla y, cuando me levanto en el hospital del estadio, estaba con las manos esposadas, llenas de sangre como la cabeza y los ojos. Uno de Atlanta tenía dos huesos del brazo quebrados y el dedo chico también. Los mismos policías que aparecen en los videos se sacaban fotos con las radiografías de él, se sacaban selfies con nosotros como trofeos de guerra. Estaban contentos y sentían que eran héroes. Si no hubiesen habido personas del consulado, yo creo que hubiésemos cobrado ahí adentro también".

"A los ocho que estábamos ahí nos juzgaron juntos, como que fuimos parte de una muchedumbre que armó el quilombo y todos fuimos responsables de lo mismo, que enfrentamos a la policía, que armamos una guerra. Tuvimos que pagar 200 reales de fianza, no teníamos otra opción", sentenció.