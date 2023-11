El contundente aviso de Simeone a la Selección argentina sobre Brasil: "Hay que tener cuidado porque..."

Este martes por la noche, la Selección argentina tendrá la más dura de las visitas en el fútbol sudamericano: el clásico ante Brasil en el Maracaná. La Verdeamarelha es imbatible en condición de local, donde nunca perdió un partido de Eliminatorias a lo largo de la historia. Pero, al contrario de lo que sucede casi siempre, la Albiceleste campeona del mundo llega como banca al encuentro con su eterno rival, que sacó apenas un punto de los último nueve. Sin embargo, el Cholo Simeone advirtió que no hay que subestimar a los cariocas.

Mirá el video

En la previa al Superclásico de las Américas, el entrenador del Atlético de Madrid habló con TyC Sports aseguró que los de Lionel Scaloni no pueden fiarse ante la Canarinha: "Es totalmente diferente al resto, los chicos lo saben. Han respondido muy bien en los últimos partidos que les ha tocado jugar contra Brasil. El rival posiblemente no viene tan bien, pero hay que tener cuidado, porque ese 'no viene tan bien' es peligroso también", señaló.

La Selección de Brasil atraviesa un momento de muchas dudas. Al Scratch le faltarán sus dos mejores jugadores, Neymar y Vinicius, quienes sufrieron graves lesiones jugando con la camiseta de su país. A su vez, tiene a Fernando Diniz, DT del Fluminense campeón de Libertadores, como entrenador interino a la espera de un nombre de peso. En el medio, cosechó dos derrotas consecutivas por primera vez en su historia en Eliminatorias.

Sorín y Simeone, contra Ronaldo.

A pesar de este mal presente, Brasil es Brasil y Simeone lo dejó en claro. No obstante, el ídolo del Colchonero remarcó la importancia de un sacudón como la derrota ante Uruguay para que la Scaloneta no se duerma en los laureles: "Yo creo que este partido con Uruguay seguramente al grupo le hará bien, porque tiene una química, una fortaleza entre ellos que se percibe de afuera enormemente, que son ganadores, que están bien, y quieren seguir en esa racha que es muy difícil porque ganar todos los días no se puede y ellos han tenido una línea que es muy difícil de sostener", sentenció.

Simeone contra Roberto Carlos en un Superclásico entre Argentina y Brasil.

En este contexto con muchas miradas encima, los pentacampeones recibirán a la mejor Selección argentina con la sangre en el ojo y sed de revancha. Por esta razón y con su clásica calidad individual, Brasil sigue siendo un rival de temer.