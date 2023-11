La advertencia de Messi sobre el mal momento de Brasil antes de ir al Maracaná: "La gente allá es muy..."

Lo mejor para un equipo campeón tras una derrota es levantarse y demostrar en el próximo partido de qué está hecho. Esa oportunidad tendrá la Selección argentina el próximo martes cuando visite a Brasil en el Maracaná, por la sexta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

El equipo de Lionel Scaloni será comandado por Lionel Messi, quien jugó todos los minutos en la derrota ante Uruguay y terminó en perfectas condiciones desde lo físico, en lo que puede ser la única buena noticia tras una mala noche.

Finalizado el encuentro, en la zona mixta establecida en la Bombonera, Lionel Messi se refirió al encuentro ante Uruguay y también palpitó lo que será el cruce ante Brasil. "La verdad que hace mucho tiempo que venimos sin perder y podía pasar. Ahora tenemos que reaccionar. Sabemos desde el principio que las Eliminatorias son muy difíciles. En cualquier momento podíamos tener una derrota. Y ahora vamos a una cancha difícil, con lo que significa jugar contra Brasil, en el Maracaná. Con una selección que últimamente no se viene encontrando bien también, que perdió con Uruguay, que hoy pierde otra vez de visitante... La gente en Brasil es muy exigente con la Selección, así que va a ser una linda prueba para nosotros", señaló, advirtiendo sobre cómo puede estar el clima en el Maracaná, tras las dos derrotas al hilo de la Verdeamarela.

Messi y su partido ante Uruguay. Foto: Noticias Argentinas.

Sobre si es una motivación extra enfrentar a Brasil, que nunca perdió como local en toda la historia de las Eliminatorias, Messi reconoció: "No, es una motivación porque es Brasil y siempre los partidos con Brasil son especiales. Pero nosotros no pensamos en eso, ni en los récords, ni en cosas que podemos llegar a conseguir. Simplemente seguir creciendo, seguir mejorando. Mejorar lo que no hicimos bien hoy y volver otra vez a la victoria. Y a la dinámica del juego nuestro que es lo más importante".

Antes, el capitán de la Selección argentina se había referido a Brasil en otra entrevista, apenas finalizado el partido en la Bombonera. "Los partidos con Brasil son clásicos. Son partidos aparte, de mucha historia, sobre todo por cómo viene la historia de este último tiempo. Tenemos que levantarnos y respetando lo que son ellos, porque son Brasil", confesó.