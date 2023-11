La respuesta del periodista que Messi liquidó por dar una falsa noticia: “Me han…”

Luego de recibir su octavo Balón de Oro, Lionel Messi reaccionó a una información que fue dada a conocer por un reconocido periodista de Barcelona y, su posteo, recorrió el mundo. El astro argentino tomó una imagen de la noticia y le agregó la frase: "Mentís... una vez más".

El posteo que molestó a Leo.

El posteo en cuestión decía que "Joan Laporta y Leo Messi hablaron al final de la gala del Balón de Oro. El presidente agradeció a Leo sus palabras durante el discurso y se citaron para buscar la mejor fecha posible para el homenaje". Ante esto, Gerard Romero reconoció su error y pidió disculpas en la red social X.

"MIL DISCUPAS a todos, y MIL MÁS. Me han vuelto a engañar con algo relacionado con LEO. No aprendo. Lo siento. MUY jodido. Asumo todo los que hoy me digáis y prometo que trabajaremos para que no vuelva a ocurrir. Disculpas", escribió y generó la reacción de miles de fanáticos.

Las disculpas de Romero.

Messi fue consultado en la ceremonia sobre la chance de poder despedirse de los hinchas de Barcelona en el Camp Nou: "No sé, obviamente me encantaría poder despedirme de la gente de otra manera. Creo que quedó una sensación rara cuando me fui. No está bueno, con todo lo que compartimos y vivimos juntos, con todo lo que me dio el club y todo lo que di yo".

"Me merezco poder despedirme de esa gente que tantas alegrías y tristezas hemos compartido en mi carrera. Barcelona es mi casa. Amo al club, a la gente de Barcelona. Si se da, encantado de poder estar", sentenció el capitán de la Selección Argentina en conferencia de prensa.