Los All Blacks aplastaron a Uruguay, que se despidió del Mundial

Uruguay concluyeron su participación en el Mundial de Rugby 2023 con una esperada, pero igualmente dolorosa derrota ante los All Blacks. Los neozelandeses hicieron gala de su poderío y nunca soltaron el pie del acelerador. Al final, el marcador mostró un aplastante 73-0 a favor de los hombres de negro, que probablemente se verán las caras ante Sudáfrica en los cuartos de final. Un duelo para alquilar balcones entre dos de las mayores potencias mundiales.

El Parc Olympique Lyonnais fue testigo de un encuentro en el que el histórico Samuel Whitelock alcanzó los 150 partidos defendiendo a los All Blacks.



En el campo de juego, Damian Mckenzie, Leicester Fainga'Anuku y Richie Mo'Unga fueron figuras de un equipo que tuvo un 64 % de posesión de balón y que tras anotar sus primeros puntos no paró de sumar. Con un gran trabajo de sus defensores, Nueva Zelanda firmó once ensayos y no le dio opciones a un equipo que mostró lo mejor en los primeros minutos del partido.



En la ciudad francesa de Lyon, los Teros uruguayos salieron a jugarle de igual a igual a un equipo que había sumado dos victorias en sus anteriores tres encuentros. Antes de los 18 minutos el árbitro anuló dos ensayos de Nueva Zelanda y uno de los sudamericanos, por lo que el encuentro se mantuvo igualado 0-0.



Fue sobre los 20 de la primera parte cuando los All Blacks se adelantaron gracias a un ensayo de Damian McKenzie y ampliaron a siete su ventaja tras la conversión de Richie Mo'Unga.



Uruguay se lanzó al frente en busca del descuento y la igualdad, aunque la buena defensa de su rival complicó las aspiraciones de un equipo que jugó cinco de los diez Mundiales de la historia.



Figura junto a McKenzie de la primera parte, Mo'Unga firmó a los 25 minutos su primer ensayo y le agregó enseguida otra conversión para poner el partido 14-0.



Alentada por un importante grupo de fanáticos que llegaron hasta el estadio, la Celeste no se dio por vencida y se acercó a la linea final, aunque no logró anotar y lo pagó muy caro.



Una gran asistencia de McKenzie a los 34 minutos se convirtió en un ensayo de Will Jordan con posterior conversión de Mo'Unga. Luego Cam Roingard apoyó la pelota y sumó otros cinco puntos, aunque esta vez el número 10 no sumó dos más.



De esta forma, el encuentro se fue al descanso con victoria por 26-0 de los All Blacks, ganadores del Mundial de rugby en 1987, 2011 y 2015.



En la segunda parte nada cambió. Pasaron apenas cuatro minutos y Fletcher Newell, quien había ingresado desde el banquillo en el primer tiempo, firmó el quinto ensayo de Nueva Zelanda.



Mo'Unga volvió a fallar tras estrellar su disparo de pierna derecha contra el poste y el tanteador quedó en 31-0 en favor de los All Blacks.



Fainga'Anuku apoyó enseguida el balón y esta vez el número 10 no falló. Nueva Zelanda pasó a ganar 38-0 ante un Uruguay que movió el banquillo e hizo ingresar al apertura del Dax francés Felipe Berchesi, máximo anotador de los Teros en la historia de los Mundiales.



Los All Blacks no bajaron su intensidad y no pararon de sumar puntos.



McKenzie, Will Jordan, Tamaiti Williams y Fainga'Anuku en dos oportunidades sumaron nuevos ensayos. Una conversión de Mo'Unga y dos de McKenzie y de Beauden Barrett ampliaron la ventaja en los minutos finales.



De esta forma el juego finalizó con victoria por 73-0 de la selección de Nueva Zelanda, que jugará los cuartos de final.



Por su parte, los Teros de Uruguay se despidieron de un certamen en el que jugaron un gran partido ante Francia en su debut y en el que celebraron una victoria ante Namibia que les permitió quedarse con el cuarto puesto del Grupo A.

