El Chelo Bosch, ex Puma y panelista de ESPN, quebró en llanto en vivo tras el pase a semis: “Estoy…”

Los Pumas no brillaron, pero sacaron todo el fuego interno, amor propio y garra argentina para vencer a Gales y meterse en las semifinales del Mundial de Rugby 2023. El final fue infartante, con salvada de Tute Moroni y try de Nicolás Sánchez para la victoria albiceleste. Luego del emocionante festejo, Marcelo Bosch, exjugador argentino y ahora panelista en ESPN, no pudo contener las lágrimas y se quebró al ser consutlado por su opinión.

Mirá el video

En una edición postpartido de Scrum Mundial, el Chelo no pudo evitar la emoción que sintió por el triunfazo argentino en el Velodrome de Marsella: "Em... emocionado. Se lo merecían, es lindo ver a un equipo que se entrega tanto y finalmente se le da. Estoy contento por ellos", acotó el semifinalista con Los Pumas en 2015, mientras intentaba no desprender ninguna lágrima.

Al momento, el conductor Martín Altberg valoró la emoción de su compañero, que jugó dos Mundiales con la camiseta albiceleste. Luego, pidió ir a una pausa mientras Bosch se recomponía al lado de Juan Martín Hernández y Diego Albanese, otros históricos del rugby argentino.

Con el paso de los minutos, el excentro recuperó la tranquilidad y se disculpó por el momento que protagonizó: "Disculpenme por haber perdido la compostura. Quizá por mirar el partido abajo [en las tribunas] se me metió algo del jugador que alguna vez fui. Ahora tengo que estar más frío para comunicar lo que veo, pero me sobrepasó", reconoció.

Finalmente, el ex Puma dio su mirada sobre el conjunto de MIchael Cheika: "Antes de ir a lo analítico, creo que este equipo te deja hoy es la entrega y el haber aguantado los momentos adversos. Lo que fue la entrega del equipo para tener paciencia y concretar cuando se presentaron las oportunidades. El segundo try de Gales es lo único para rever quizás, pero fue un buen segundo tiempo, construido. Lo decíamos, ellos podían dar más. ¿Hay cosas para mejorar y ajustar? Seguramente, pero hoy dieron un poco más", concluyó.