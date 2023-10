La insólita historia del arco de Argentinos donde Messi metió su primer gol con la Selección: por cuánto se vendió y adónde irá

El 29 de junio de 2004, la Selección argentina Sub 20 goleó 8-0 a Paraguay en un encuentro organizado expresamente para “blindar” a Lionel Messi, que había sido tentado por España. El astro ingresó en el complemento y a los 36 minutos de esa mitad, se sacó de encima a dos y definió a placer en un arco que ya no está más en La Paternal y tiene un particular dueño.

Se trata de Christian Gutiérrez Alup, un hincha y socio de Argentinos Juniors que ha dejado de ser uno más, porque en una subasta se quedó con esos tres palos y hasta contó qué hará con él. "Cuando vi que publicaron la subasta del arco, lo quise sin importar nada. Ese arco tiene un montón de historia para mí porque, cuando falleció mi viejo, por decisión de él, tiramos sus cenizas debajo de ese arco. Y en ese mismo arco, Leo hizo su primer gol con la Selección", le contó a Olé.

Donde, además, agregó: "Por el primer arco que compré, el del gol de Messi, gasté $150.000. Por el segundo arco, que también se subastó, habré gastado unos $180.000. Alrededor de $300.000 por los dos arcos. Para cualquier argentino representa un gran esfuerzo, y también para mí. No fue fácil comprarlo, pero la historia no tiene precio y creo que salió barato".

"Tengo un amigo que tiene una fábrica de muebles industriales y me está dando una gran mano para poder guardarlos. Tiene una isla en el Tigre con el terreno como para poder hacer una canchita. La idea es instalarlos ahí y disfrutarlos. El canchero de Argentinos me dijo que para instalarlo vamos a tener que hacer un pozo de 40x40 y llenarlo de hormigón por dentro. Requiere su infraestructura, pero va a quedar buenísima la isla, ja", agregó el fanático.

El rosarino saltó al campo con el dorsal N° 17, anotó el 7-0 y asistió a Pablo Vitti y a Federico Almerares en otras dos conquistas. Esa tarde habían apenas 500 personas en las cancha, quienes pagaron cinco pesos por estar en la popular y 10 los plateistas. Lo que vino después, es historia.