El descargo de un ídolo de la Selección de Brasil tras su ausencia en el funeral de Pelé

El fallecimiento de Pelé conmocionó al mundo del fútbol. El denominado por muchos como uno de los mejores jugadores de la historia tuvo su funeral en cancha de Santos el pasado lunes. Uno de los que no pudo asistir al evento fue Ricardo Izecson dos Santos Leite, más conocido como Kaká.

El ganador del Balón de Oro en el año 2007 utilizó su cuenta de Instagram para realizar su descargo tras su ausencia en cancha de Santos. "A lo largo de mi vida siempre he tenido el orgullo y honor de recibir mucho cariño y respeto en todas partes donde he estado, especialmente del pueblo brasileño", comenzó.

"Durante la Copa del Mundo, una declaración mía se hizo dentro de un contexto, pero desafortunadamente se extendió como una crítica a toda la gente. Esa nunca fue mi intención. No pudo ser, sobre todo porque el pueblo brasileño siempre me ha tratado con tanto amor. Solo me refería a la gente que, en ese momento, estaban animando contra un ídolo de la Selección Nacional. Cometí un error de la forma grosera que cité a un amigo, pero ya me disculpé, seguimos adelante juntos", añadió sobre el mal entendido tras su comentario contra los que criticaban a Neymar.

Sobre el mismo tema, Kaká sumó: "Esta declaración ha sido recordada de nuevo ahora con motivo de la muerte y estela de nuestro querido rey Pelé, una persona a la que tengo una enorme admiración, y a quien recibí de sus manos el mayor premio individual de mi carrera. Esa noche dije que sólo él podía hacer ese momento mejor. Como brasileño y amante del fútbol, mi respeto y admiración seguirá siendo y lamento mucho no haber ido a Santos".

Kaká fue campeón del Mundial de Corea y Japón 2022.

"He tenido la oportunidad de honrar al Rey en vida varias veces, entre ellas una conversación entre nosotros, amablemente promovida por su hijo. Fue otro momento especial, entre otros, que atesoraré en mi corazón. Durante la Copa del Mundo, propuse al presidente de la FIFA poner el nombre de Pelé a uno de los premios otorgados por la FIFA en su gala anual y espero que suceda", soltó en cuanto a su pedido al presidente de FIFA.

"Mi solidaridad y respeto a su familia son eternos, al igual que su historia, homenajes y reconocimiento se hacen de diversas maneras. El deber continúa, y seguiré trabajando por el desarrollo del fútbol brasileño, apoyando a las próximas generaciones. Después de todo, además del reconocimiento, el legado del rey pasa por la continuidad", expresó.

Para finalizar, Kaká sentenció: "Por último, quiero resaltar mi amor por Brasil, por el pueblo brasileño y agradecer todo el enorme afecto que siempre he recibido de todos ustedes. Muchas gracias".