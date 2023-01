Los elogios que recibió Scaloni por parte de un ex DT del Mallorca: "Sus limitaciones..."

El 25 de enero del 2008 Lionel Scaloni aterrizó en Mallorca, cedido a préstamo desde Lazio, donde disputó 34 partidos y dejó un gran recuerdo. Gregorio Manzano, el director técnico del equipo en aquel entonces, dialogó con Infobae y recordó el paso del actual DT de la Selección argentina, quien recientemente se coronó campeón del mundo.

Para comenzar, el español se refirió a las cualidades del ex defensor: "Era un defensor muy inteligente, tácticamente. Se posicionaba muy bien. Incluso, ha jugado de interior varias veces. Pero debido a su potencia y buen desplazamiento por la banda derecha, sorprendía mas de atrás y era una posición más cómoda para él e importante para el equipo. Un jugador inteligente, que sabía valorar sus decisiones cuando ir al ataque y de qué manera hacerlo, para sorprender al rival, sin descuidar su función de defensor".

"No estaba exento de técnica comparado con otros laterales a nivel mundial. En los equipos donde ha jugado sus cualidades eran más que suficientes, yo diría que notables para jugar en un conjunto de nuestro nivel. Sus limitaciones técnicas se suplían con coraje, esfuerzo, temperamento y fuerza física. Por lo tanto, todas las cualidades de un jugador no dependen solo de lo técnico, sino también del empuje, la fuerza, y le fue muy bien", añadió.

El español recordó el paso de Scaloni por Mallorca.

Sobre su relación con Scaloni, cada vez que coinciden por Mallorca, Manzano destacó: “Es muy dado. Cuando me lo cruzo en Mallorca es una persona cariñosa, con un muy buen trato. También, muy profesional. Nos une vivir en la misma ciudad, cruzarnos de vez en cuando y, alguna que otra vez, salió una juntada para comer algo”

En cuanto al camino de la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022, el español expresó: “Habría que remontarse al primer encuentro cuando Argentina pasó lo que pasó (derrota ante Arabia Saudita) y sí luego había que hacer alguna apuesta, ninguno hubiera votado por la selección de Scaloni. Sin embargo, remontó su juego y no perdió más. Ahí me vino a la cabeza una similitud con lo que pasó en Sudáfrica 2010 con España, que arrancó perdiendo, y luego se coronó campeón del mundo. Nadie le regaló nada a la selección argentina en Qatar, y es justa y merecedora de la copa”.

Para finalizar, Manzano no dudó a la hora de referirse al mejor jugador del mundo: "Messi es el nuevo rey del fútbol. Consiguió todo lo que se propuso para ser el número 1. Y sobre Mbappé no sabemos si a los 35 años, edad que hoy tiene Lionel, llegará a ganar todo lo que hoy acumula Messi en su haber. Hoy, no hay comparación entre uno y otro.