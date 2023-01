La confesión de Di María que ilusiona a los hinchas después de ganar el Mundial

Cuando parecía que se quedaba sin fuerzas tras Rusia 2018, volvió con todo y fue una de las figuras para ganar todo. Es Ángel Di María, quien ganó la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022 con goles en todas las finales, y que está "para un poquito más" con la Selección argentina. En sus propias palabras, el Fideo confesó que el resto de la Scaloneta lo convenció de seguir en la Albiceleste un tiempo más e ilusionó a los hinchas, que festejarán que siga quien ya es un ídolo histórico del seleccionado.

El Fideo confesó que seguirá un tiempo más en la Selección, aunque no aseguró cuánto.

En diálogo con el Diario Olé, Di María aseguró: "En mi caso, estamos para un poquito más. No sé cuánto, vamos a ver. Es lo que hablábamos antes, vamos año a año cómo va la cosa, cómo me voy sintiendo yo". El Fideo, quien disputó en Qatar 2022 su cuarta Copa del Mundo, dejó abierta la posibilidad de disputar algún torneo importante más.

"Estos guachos me convencieron y me llenaron la cabeza, ja. Leandro (Paredes) se concentra conmigo, todo el tiempo je, me convencieron como para seguir y después de lo que fue el Mundial, las ganas de seguir obvio que estaban", expresó el Fideo, quien había revelado que se retiraría de la Selección argentina sin importar lo que pasara en Qatar, según reveló Paredes recientemente.

Sin embargo, por la insistencia de sus compañeros, Di María cambió de opinión y explicó: "Voy a estar hasta que me sienta que le puedo aportar a la Selección o que el técnico que esté me dice que no aporto. Ahora me siento bien, en un gran nivel. Es la ilusión que tengo y depende del técnico, que no se casa con nadie, le da igual quién es. Sacando Leo somos todos iguales y juega quien tiene que jugar. Y va a la concentración quien él decide, toma decisiones por cómo está cada uno y no en nombres".

Por otra parte, Di María apoyó a Lionel Scaloni y su cuerpo técnico y deseó que sigan en la Selección argentina, a pesar de que todavía el entrenador no haya firmado su contrato para continuar: "Yo creo que se arregla eso. Ganó los tres títulos y creo que es muy difícil que se vaya. Creo que ese cuerpo técnico tiene para muchos años más ahí, una espalda muy importante ahora y han demostrado ser un gran cuerpo técnico".

"Sacando todas las críticas antes de que arranquen, con actitud demostraron, con frialdad para decidir por un jugador o por otro. E hicieron que cada jugador demuestre el 100% de cada uno cuando le tocó jugar, no se notaba la diferencia. Y es una de las cosas más difíciles que tiene un entrenador para hacer en un grupo y más en la Selección, con la cantidad que hay", finalizó el Fideo.