La felicidad de Gómez Cora tras la histórica remontada de Los Pumas 7s ante los All Blacks

El head coach de Los Pumas 7s, Santiago Gómez Cora, consideró que el título logrado en el Rugby Seven de Hamilton "vale doble" por asegurarse con una sensacional victoria sobre Nueva Zelanda en la final. "Obviamente es espectacular ganar, y hacerlo acá en Nueva Zelanda vale el doble. Pero lo más lindo e importante es que este es el tercer año en el que este equipo se mantiene competitivo", destacó tras colgarse la medalla de oro luego de un apasionante partido.

En la misma línea, siguió: "Como lo dijimos el año pasado, el objetivo era confirmar el bronce de los Juegos Olímpicos de Tokio y no quedarnos con ese hito histórico. La consigna del equipo era confirmar un buen año en 2022 y en este 2023 mantenernos también en un nivel competitivo. Este equipo sigue redoblando y sigue yendo por más".

"Eso habla muy bien del trabajo que hacen los jugadores día a día. Estamos felices y orgullosos de poder mantenernos durante estos tres años en este nivel", expresó Gómez Cora que ya piensa en el próximo objetivo: el Seven de Sídney, que se jugará los días 27, 28 y 29 de enero.

Argentina logró su cuarta estrella en el Circuito Mundial de Seven después de revertir una desventaja parcial 12-0 ante los All Blacks, líderes del ranking mundial y máximos campeones de la especialidad. El equipo "albiceleste" se impuso 14-12 con los tries de Santiago Álvarez Fourcade (9') y Marcos Moneta (12'), convertidos por Santiago Vera Feld y Tobías Wade, respectivamente.

Tras el Seven de Hamilton, que marcó su primera victoria en la temporada, Los Pumas 7s treparon al tercer puesto de la clasificación general con 59 unidades, detrás de Nueva Zelanda (63) y Estados Unidos (61).