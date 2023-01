La conmovedora revelación de Montiel sobre el histórico penal ante Francia en Qatar: "Scaloni me preguntó..."

Gonzalo Montiel estará eternamente en la historia del fútbol argentino. El defensor del Sevilla, surgido en River, tuvo en sus pies la consagración en el Mundial de Qatar y tomó la responsabilidad con una tranquilidad envidiable. Ayer se cumplió un mes de ese momento glorioso y Cachete reveló detalles de lo que fue el tremendo partido entre la Selección argentina y Francia.

En una divertida y conmovedora charla con AFA Estudio, Montiel contó: "Nunca me imaginé salir campeón de esa manera, haciendo el penal definitivo. Se me pasaron mil cosas por la cabeza. Pensaba todo el sacrificio que hice de chico, en mi familia... Pero estaba muy tranquilo, tenía el respaldo de mis compañeros y del cuerpo técnico".

"Lionel Scaloni me preguntó si estaba para patear, porque me vio que estaba llorando, con bronca. Yo le dije que sí, después me preguntó otra vez. Le dije que 'seguro' y ahí dio la lista. Tenía mucha bronca porque mis compañeros habían hecho un esfuerzo enorme para estar arriba en el marcador y faltando cinco minutos hice el penal y nos empataron 3-3", señaló.

Luego, reveló que cambió su idea cuando vio moverse a Hugo Lloris: "Miré al arquero, vi que se tiró para un lado y la crucé. Parece que lo hago, pero la cambié justo a último momento. Pensé patear fuerte al medio. Estaba tranquilo cuando iba caminando. Estoy feliz por meter el gol y porque pudimos salir campeones".

Montiel se ha transformado en un verdadero especialista desde los doce pasos y así lo respaldan sus números. En total, fueron 10 los penales pateados por el lateral y todos convertidos desde su debut en Primera División con la camiseta de River.