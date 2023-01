La cruda advertencia de Galtier para Messi y Mbappé: "El Mundial..."

El comienzo del nuevo año no ha sido el mejor para el equipo de las súper estrellas. De los tres partidos que afrontó el París Saint Germain post Mundial de Qatar 2022, ha cosechado dos derrotas y una victoria. El pasado domingo, tras caer ante el Stade Rennes por 1-0 en condición de visitante, fue Christophe Galtier quien alzó la voz y exteriorizó toda su bronca. Lionel Messi, entre líneas, fue uno de los apuntados por el DT.

"No voy a hablar de preocupación, pero tiene que haber conciencia. Podemos encontrar mil excusas, pero el Mundial se acabó. Tendremos diez días para trabajar. Tenemos dos equipos (Lens y Marsella) por venir, que tienen una cantidad de puntos increíble. El Campeonato está apretado. No estoy acostumbrado a mirar la clasificación, pero me estoy concentrando en el rendimiento y tengo trabajo que hacer", lanzó en la previa del PSG Tour 2023, donde su equipo se medirá ante un combinado de Arabia Saudita en el que estarán Cristiano Ronaldo y, como director técnico, Marcelo Gallardo.

El DT manifestó su enojo tras la segunda derrota de su equipo en el torneo.

Además, sobre lo sucedido en el campo y sus sensaciones tras la derrota, Galtier soltó: "Estoy especialmente decepcionado con nuestra actuación. Concedimos muchas situaciones al rival y, sobre todo, no hemos creado nada. Tuvimos muy pocas situaciones favorables, salvo quizás al final, cuando empujamos de forma desorganizada. Nos caímos mucho. Tuvimos la posesión pero sin crear peligro. El Rennes defendía con comodidad".

“Si Messi baja, tenemos que tener muchos más puntos de referencia arriba, cosa que no conseguimos. Con Ney salieron juntos por la pelota en zonas donde había gente. Hubo posesión, pero muy pocas situaciones. Nunca hubo juego vertical. Tenemos que encontrarlo de nuevo. En estos momentos, tenemos una ausencia de verticalidad", describió ante la falta de creación de peligro por parte del PSG.

Tras el parate mundialista, el equipo no ha podido entrenar al 100%. Sobre este tema, Galtier sentenció: "Durante ocho semanas, el grupo estuvo disperso, con jugadores por todo el mundo, asumiendo otros principios de juego con sus selecciones nacionales. Tuvimos dos entrenamientos para trabajar colectivamente con todos. Tendremos tiempo para trabajar y encontrar nuestros principios de juego con mucha más verticalidad y tener una mejor respuesta ofensiva, con apoyos y volantes que vengan de las líneas de fondo para que tengamos la conexión con nuestros tres atacantes"