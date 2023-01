Nasser Al-Attiyah, su respeto a Ari Vatanen y la incredulidad por haber revalidado el título

Nasser Al-Attiyah (Toyota) explicó que fue un "difícil" Rally Dakar a pesar de la ventaja con la que llegó a la meta (más de una hora sobre el francés Sébastien Loeb) y consideró "increíble" poder ganarlo por segundo año consecutivo de la mano del Toyota Gazoo Racing que metió las tres Hilux en los cinco mejores del total de tiempos.

"Acabamos de terminar y estoy contentísimo. Ha sido un Dakar difícil para todo el mundo, pero nosotros lo manejamos y es increíble haber podido revalidar el título", indicó tras la meta. Además se mostró "feliz por haber ganado por quinta vez" y superar así los cuatro que conquistó Ari Vatanen. Ahora solo tiene por delante al francés Stéphane Peterhansel, que cuenta con ocho.

La Hilux en acción.

"Respeto al máximo a Ari, siempre ha sido mi ídolo. Yo siempre quiero ganar más y ahora me toca defender el título de campeón del mundo (de raids)", explicó. Al-Attiyah, que se benefició de los problemas de sus rivales (Loeb, Peterhansel y Sainz), dejó el Dakar resuelto en la primera semana y se centró en conservar la ventaja en la segunda, en el terreno que más le gusta.

"No hemos tenido que atacar a lo loco. Hemos conseguido terminar la segunda semana y hemos ganado el Dakar al final, que es lo importante”, precisó el qatarí, que finalizó en el octavo lugar de la especial que cerró una nueva edición del tradicional rally.

Un podio para un rookie en autos es algo que no se ve todos los días. Y si encima es brasileño, el carnaval está asegurado. Lucas Moraes terminó la carrera sin cometer errores al volante de su Toyota y expresó que el resultado logrado es muy importante para su país: "Es un podio importantísimo para el mundo del rally brasileño, porque no se había conseguido antes. Voy a celebrarlo ahora con los periodistas brasileños. No he vivido otros Dakar y no puedo comparar, pero este ha sido muy, muy difícil”.