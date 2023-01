Victoria para el chileno Nacho Cornejo y Price es el nuevo líder

uD83CuDFC1 Stage 1??2?? - Bikes uD83CuDFCD



Provisional top 3:

uD83EuDD47 Nacho Cornejo

uD83EuDD48 Daniel Sanders

uD83EuDD49 Toby Price



uD83DuDCAA 1st win for @nachocornejo11 in this #Dakar2023

uD83CuDFC6 @tobyprice87 takes the overall lead



uD83DuDD34 Follow the other categories live:https://t.co/BrruP0oEtI pic.twitter.com/FV2k5WTWzZ