La polémica acción de Teo Gutiérrez con una camiseta que le regaló Messi, que terminó en escándalo: “Con esa plata estoy…”

Con motivo de la Navidad y el Fin de Año de este 2022, Teófilo Gutiérrez decidió organizar una rifa con el objetivo de donar todo lo recaudado a un grupo de chicos carenciados de Colombia. Y para atraer a participantes decidió sortear la camiseta que intercambió con Lionel Messi luego del partido de cuartos de final de la Copa América 2015; toda una reliquia.

Teo Gutiérrez, en la Copa América de Chile 2015.

El costo de los números de la rifa era de unos 20 mil colombianos, equivalente a unos 1.400 pesos argentinos. “Es una camiseta que me regaló Messi y ahora tengo la oportunidad de que la gente se la gané, que participen con una rifa de 20 mil pesos, para que puedan aportarle un juguete a los niños pobres y es una camiseta que está firmada. Hay una amiga que me dijo que vale 100 mil dólares, no la quise vender, y la idea es que la gente se la gane y que puedan estar felices, y darle un regalo a sus hijos", comentó Teo Gutiérrez, a la hora de organizar la movida.

“Esa camiseta fue la de Chile en Copa América, le pedí un saludo para mi hijo a Messi y él tuvo la amabilidad de regalarme la camiseta. Es un humilde obsequio para que la gente se pueda quedar con ella y pueda disfrutar de una linda Navidad”, agregó.

Hasta ahí, todo bien... Sin embargo, a la hora de realizar el sorteo, surgió un problema. El número que salió por destino divino (2217) no había sido elegido por nadie y, contrariamente a lo que se suele hacer en estos casos, el exdelantero de River decidió no volver a sortearla y quedársela.

La historia de la polémica de Teo Gutiérrez.

"Nadie se ganó la rifa, gracias por ayudar", escribió en una historia de Instagram y armó un revuelo bárbaro; el cual fue más allá todavía después de que subiera una foto andando en yate y reaccionara al comentario "compraste el barco con la rifa" con un: "Papito, con esa plata estoy viajando".

Actualmente, a sus 37 años, Teo Gutiérrez se encuentra sin equipo, tras haber quedado libre de Deportivo Cali.