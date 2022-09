El detalle exclusivo de Messi en su remera de entrenamiento del PSG

Lionel Messi no tuvo su mejor partido con el Paris Saint-Germain ante la Juventus. Como si fuera poco, terminó muy enojado tras ser reemplazado nuevamente por Christopher Galtier, DT que llegó esta temporada al club. Aunque muchos dejaron clara su bronca por la salida del 30, varios usuarios de las redes sociales notaron un detalle particular de la vestimenta de la Pulga que sus compañeros no tenían.

En la previa al debut por la Champions League, los jugadores del PSG salieron al campo de juego a hacer los trabajos precompetitivos con una indumentaria gris. Al retirarse, una cámara captó el detalle que volvió loco a los fanáticos: Messi era el único de sus compañeros que tenía la palabra "GOAT" estampada en su manga derecha, mientras que todos los demás tenían la insignia QBE, una aseguradora inglesa, del otro lado. Rápidamente, muchos usuarios lo relacionaron con el acrónimo en inglés que hace referencia a el Más Grande de Todos Los Tiempos (Greatest Of All Time, en la lengua anglosajona).

De cara a esta temporada, Nike y Jordan dieron a conocer toda la ropa a estrenar por las estrellas del PSG. Con las nuevas prendas, también apareció un nuevo sponsor que sorprendió por su nombre. GOAT, una plataforma online que vende accesorios de lujo, zapatillas e indumentaria exclusiva. Como fue mencionado anteriormente, los futboleros lo relacionaron con ese mote que también se traduce a la palabra "cabra", por lo que el video de la remera de Messi recibió muchas respuestas con gifs y emojis de este animal.

Aunque Messi era el único que lo tenía en la casaca de entrenamiento, todas las otras prendas del PSG lucen a GOAT en su manga izquierda.

Aunque no queda claro el porqué de esta peculiaridad, lo cierto es que Messi fue el único jugador del PSG en lucir este patrocinador en su remera de precalentamiento.

No obstante, el resto de la pilcha del PSG deja ver esta publicidad en su manga izquierda. Precisamente, esto es lo que arroja aún más preguntas a la cuestión. Esto no les cambió en nada a los seguidores del 10, quienes celebraron que este modelo de remera de los parisinos ponga a Messi como el mejor futbolista de todos los tiempos.