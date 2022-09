Hockey césped: Alemán viaja a Tandil para disputar la Superliga

El Club Alemán emprendió este jueves su viaje hacia la ciudad de Tandil para afrontar la segunda fase de la instancia de la Superliga de hockey sobre césped masculina. Su rival será Uncas, con el que se medirá en dos partidos (sábado y domingo) a eliminación directa. El ganador irá al Top 8 final.

El equipo de Dorrego es el único representante mendocino tanto en damas como en caballeros, luego de la eliminación del resto de los equipos en la fase inicial del certamen argentino. Para Alemán viene siendo un año ideal, con el reciente título en el Torneo Mendocino, el buen arranque del Clausura y su sueño en la Superliga.

Los otros tres encuentros de esta fase son: Jockey de Rosario vs Estudiantes de Olavarría, Jockey de Córdoba vs Santiago Lawn tenis y Popeye de Salta vs Universitario Rosario. Los cuatro ganadores de esas llaves clasificarán a la última etapa del campeonato, donde esperan San Fernando, GEBA, Mitre y Bco. Provincia, los cuatro mejores del último Metropolitano Porteño.