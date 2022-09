Atento, Scaloni: dos malas noticias para Polonia en la previa de Qatar 2022

Los rivales de la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022 no llegan de la mejor manera. Es que Polonia, a priori una de las candidatas a amenazar la clasificación del equipo de Lionel Scaloni en la fase de grupos de la Copa del Mundo, tuvo una pésima tarde en el encuentro de la quinta fecha de la UEFA Nations League frente a Países Bajos: perdió 2 a 0 y sumó su tercera derrota en cinco encuentros en el certamen.

uD83CuDDF3uD83CuDDF1 Steven Bergwijn doubles Netherlands' lead uD83EuDD29#NationsLeague pic.twitter.com/KonYoKfcjo — UEFA Nations League (@EURO2024) September 22, 2022

Con los goles de Cody Gakpo y Steven Bergwijn, la Selección neerlandesa se llevó un triunfo que no solo la mete como la mejor de su grupo a falta del duelo de la última fecha frente a Bélgica (con un empate, la Naranja accederá al Final Four de la Nations League), sino que dejó fuera de carrera a Polonia.

La eliminación no lo es todo para el equipo que tiene como figura a Robert Lewandowski de cara a Qatar 2022, sino que el 0-2 lo deja con posibilidades de descender a la Liga B en la próxima competición. En la última jornada, Polonia deberá enfrentarse a Gales, por ahora última del grupo, y si pierde por un mínimo de dos goles descenderá de zona.

El equipo polaco, que se clasificó con lo justo al Mundial en el repechaje frente a Suecia, lleva tres partidos perdidos en su grupo de la Nations League (uno con goleada 6 a 1 contra Bélgica), empató 2 a 2 en el primero contra Países Bajos y le ganó a Gales 2 a 1.

El que será el último rival de la Selección argentina en fase de grupos de la Copa del Mundo (se enfrentarán el 30 de noviembre en el Stadium 974 de Doha) no llega de la mejor manera al torneo, con la necesidad de no perder por dos goles para no descender de categoría en la Nations League. ¿Podrá aguantar como visitante en Cardiff frente a Gales?