La increíble historia de Gaudio con Federer: “La primera vez que lo vi dije ‘este tipo es…’”

Roger Federer se retiró del tenis profesional a los 41 años. Un jugador que inspiró a todos o casi todos los que hoy están en el circuito de la ATP, que crecieron y hasta nacieron con la leyenda. Y a los que ya están alejados de la raqueta, también los maravilló. O no tanto. Gastón Gaudio, el argentino que logró el título de Roland Garros en 2004, se hizo viral después del anuncio del suizo por una vieja entrevista en la que contaba cómo fue la primera vez que lo vio, con una durísima frase: "Este tipo es malísimo".

En una curiosa entrevista, Gaudio dio su primera impresión sobre el suizo: "Te digo la verdad, para que te des cuenta de que yo tampoco soy de confiar... Yo la primera vez que lo vi a Federer en Roma habrá sido en el 98', 99', no me acuerdo ya. Había una expectativa con Federer, 'viene Federer, este tipo va a ser bueno'. Era un chico, estaba jugando la clasificación o primera ronda en Roma", comenzó su relato.

"Yo estaba con Benito Pérez Barbadillo que hoy es el agente de prensa de (Rafael) Nadal, en ese momento trabajaba para la ATP. Estábamos viendo el partido y le dije 'Te digo la verdad, este tipo es malísimo', le dije yo. Este tipo nunca va a ser número uno del mundo, ¡No sabe pegar de revés! ¿Cómo va a ser número uno del mundo? Imaginate mi visión", comentó divertido el Gato, para la risa de todos los presentes.

"No lo veo bueno, imaginate por lo que le erré. El mejor de toda la vida, de toda la historia, Federer", siguió el extenista de 43 años, quien admitió que no tuvo la capacidad de reconocer el talento del suizo. La historia es más que conocida: Su Majestad ganó más de 100 títulos y 20 Grand Slams en su impresionante carrera.

Por otra parte, Gaudio recordó sus enfrentamientos contra Federer, en particular uno que lo sorprendió: "Cuando jugaba contra él, obviamente siempre me ganó, pero siempre, salvo en Shanghai, siempre estaba ahí yo, siempre sentía como que podía ganarle. Jugué en Toronto en cemento. 4-1 arriba en el tercero yo y sacaba él 15-40. Me hizo ace, ace, ace, ace. 4 a 2. Saqué yo 4 a 2. Jugué, parejo... me quebró, 4 a 3 y después perdí 7-5. ¡Siempre perdía, boludo! ¿Entendés? No sé cómo hacía, pero en el momento en el que tenía que ganar el punto ganaba siempre él".

En el cara a cara, Federer le ganó a Gaudio los cinco partidos en los que se enfrentaron. El más recordado, un 6-0 y 6-0 en las semifinales del Masters de Shanghai 2005, cuando Su Majestad lo apabulló en tan solo 50 minutos.

Años después, el Gato reveló que ese día en particular estaba con la cabeza en otro lado, tras una discusión telefónica que había tenido con su pareja por entonces, Marcela Kloosterboer: "Tenía que jugar a las 11 de la mañana, eran las 3 y yo seguía con el teléfono".