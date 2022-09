La contundente frase de Benedetto tras el triunfazo de Boca a River: “Me gusta cuando…”

En el marco de la 18ª fecha de la Copa de la Liga Profesional, Boca venció a River y estiró su ventaja en el historial. El resultado final fue 1-0 a favor del dueño de casa. La única alegría de la tarde en Brandsen 805 fue Darío Benedetto. Con un cabezazo a los 20 minutos del complemento, el Pipa cortó una racha de 10 partidos sin convertir.

A la hora de resaltar la importancia del gol de la victoria, manifestó: "Muchísima. La verdad que soñaba con un partido así y se me pudo dar después de mucho tiempo sin convertir. Son rachas que tienen los delanteros. Me mantuve tranquilo, mis compañeros me dieron la confianza que necesitaba, trabajé duro día a día y hoy quedó demostrado. En lo personal estoy muy contento por el gol".

Sobre la forma en la que vivió la racha negativa sin convertir, expresó: "Todo pasa, todo pasa. Hay que ser fuerte de la cabeza, como siempre. El grupo está más unido que nunca. Hoy hicimos un gran partido, creo que manejamos 85 minutos del partido nosotros. Este es el camino a seguir. La gente realmente se merece esto".

Tras impactar la pelota con su cabeza, Benedetto saltó los carteles de publicidad y se colgó del alambrado para gritar el gol junto a los hinchas. Cuando volvía al campo, realizó una seña haciendo movimientos circulares con su dedo índice cerca de su boca. "Hablan, hablan mucho. Me encanta cuando puedo cerrarle la boca a todos", explicó sobre su descargo.

Para finalizar, se refirió a lo que significó volver a jugar con público en la Bombonera, ante River, luego de tres años: "Siempre tengo palabra de agradecimiento para los hinchas de Boca. Siempre estuvieron apoyándome en las buenas y en las malas. Por eso somos únicos".