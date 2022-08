Juan Martín González: "Jugar en Mendoza con Los Pumas fue muy especial"

Fue la atracción para todos los mendocinos. Juan Martín Gonzalez cumplió el sueño de poder jugar en su provincia y el joven de apenas 21 años vaya que cumplió con un try. Sin embargo, remarcó los errores del seleccionado y destacó a los hinchas por el cariño de la semana.

"Poder jugar en mi provincia sin dudas que fue algo muy especial. Durante toda la semana se sintió el cariño de la gente", deslizó el nacido en Marista en la zona mixta, aún con las pulsaciones a mil.

Difícilmente pueda olvidar este 6 de Agosto, con esa corrida y el try con sus seres queridos en la tribuna, aunque su humildad lo disimule: "Es un try, nada más. Si el equipo no gana no sirve de mucho".

Como el resto de sus compañeros, hizo hincapié en los errores del equipo: "Hicimos un gran primer tiempo y en el segundo tuvimos algunas equivocaciones que debemos mejorar".

El tercera línea no pudo evitar la alegría, más allá de la derrota, de disputar un duelo de Chamopionship en su tierra y recordó el trajín que pasó para llegar a este presente dorado: "Me costó mucho llegar hasta acá y trabajo para no soltarlo nunca".